Le due squadre spagnole sono legate da un dato che riguarda la fase difensiva, per la precisione le volte in cui non hanno subito gol

Jacopo del Monaco 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 11:16)

Dopo la partita di Copa del Rey, il Real Madrid e l'Albacete continuano ad essere connesse in questa stagione. Le due squadre, poco più di un mese fa, hanno giocato contro in occasione degli ottavi di finale della coppa nazionale. Il club della Segunda División ha compiuto un'impresa eliminando i Blancos allenati da Álvaro Arbeloa. Oltre a quell'incontro, i due club hanno anche una statistica in comune che fa riferimento alla stagione in corso e riguarda la fase difensiva.

La statistica difensiva che accomuna il Real Madrid e l'Albacete — In questa stagione, l'Albacete ha rovinato l'esordio di Álvaro Arbeloa sulla panchina delle Merengues. Preso dopo l'addio di Xabi Alonso, l'ex difensore spagnolo ha accettato l'incarico di guidare il club in cui ha giocato per molto fino al termine dell'annata. Tuttavia, non ha esordito nel modo in cui sperava, vale a dire portando a casa una vittoria. Infatti, il 14 gennaio l'Albacete ha giocato contro il club della capitale in occasione degli ottavi di finale della Copa del Rey e ha staccato il pass per i quarti vincendo 3-2 con un gol al minuto 94 segnato da Jefté. Nella stagione in corso, però, la connessione tra i due club spagnoli non è terminata perché una statistica molto importante li accomuna.

Il quotidiano spagnolo Marca, infatti, ha riportato che il club della Liga e quello della Segunda División hanno ottenuto lo stesso numero di clean sheets, vale a dire la porta inviolata, nei rispettive campionati nazionali in cui militano. Entrambe le squadre, infatti, sono a quota 11: i Blancos con il belga Thibaut Courtois; El Queso Mecánico, dal canto suo, con Raúl Lizoaín e Diego Mariño. Tra questi tre calciatori, l'estremo difensore del Real Madrid ha una percentuale migliore, ovvero il 45.8%, perché in Liga sono state disputate ventiquattro giornate. I due portieri dell'Albacete, invece, hanno una percentuale pari al 42.3% perché nella seconda serie sono state giocati due turni in più. Parlando di gol subiti, invece, le Merengues sono a quota 19, mentre l'Albacete ne conta 37.