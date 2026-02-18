Dove vedere Osasuna-Real Madrid in diretta TV e streaming live

Il Real Madrid è la squadra più in forma nel campionato spagnolo. Nonostante il terremoto che ha portato all'esonero d Xabi Alonso, la squadra della capitale è ora al primo posto grazie anche alla sconfitta del Barcellona sul Girona, di lunedì. I Blancos hanno vinto le ultime cinque partite di fila ne LaLiga e contro la Real Sociedad Arbeloa ha anche scelto di non schierare Mbappé, capocannoniere della stagione. L'Osasuna di Lisci, invece, seppur non parte favorita contro i giganti madrileni, sta disputando un campionato sorprendente e positivo. Attualmente al decimo posto, ha guadagnato undici punti nelle ultime cinque giornate.