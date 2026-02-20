derbyderbyderby streaming Manchester City-Newcastle: dove seguire la gara di Premier League

Manchester City-Newcastle: dove seguire la gara di Premier League

I Citizens attendono la formazione di Eddie Howe all’Ethiad Stadium: ecco dove vedere la partita del campionato inglese
Una sfida che mette di fronte la seconda classificata, che vuole restare in scia della capolista Arsenal, e la decima, la quale non vuole perdere consapevolezza: all’Ethiad Stadium si affrontano il Manchester City e il Newcastle. La formazione di Pep Guardiola punta alla conquista del titolo; gli uomini di Eddie Howe voglio rientrare in piane corsa per la zona Europa.

Dove vedere Manchester City-Newcastle in diretta TV e streaming gratis

La diretta TV della gara, che andrà in scena sabato 21 febbraio alle ore 21:00, è prevista su Sky (in particolare la guida indica Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming è disponibile su NOW e sull’offerta streaming collegata ai servizi Sky per gli abbonati. Manchester City-Newcastle si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Il momento delle due squadre

Alla formazione di Pep Guardiola occorrono i tre punti per continuare la scalata al primo posto, posizione occupata dall’Arsenal di Mikel Arteta ma che nelle ultime uscite ha iniziato a rallentare. I Gunners, ora, sono distanti 5 punti, ma hanno una gara in più. Quindi, il Manchester City potenzialmente con una vittoria potrebbe portarsi a -2.

Dall’altra parte, però, c’è un Newcastle molto carico: i Magpies, seppur in Premier League stanno affrontando un percorso molto altalenante, arrivano dalla vittoria roboante in Champions League con il Qarabag. Gli uomini di Eddie Howe hanno rifilato ben 6 reti in terra azera.

Manchester City-Newcastle: le probabili formazioni

Il Manchester City dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-1-3-2, con Semenyo e Cherki a guidare l’attaco dei Citizens. Il Newcastle di Eddie Howe, invece, si affida allo scatenato Gordon, autore di 4 reti contro il Qarabag in Champions.

Manchester City (4-1-3-2): Donnarumma; Ait Nouri, Dias, Guehi, Nunes; Rodri; O’Reilly, Silva, Foden; Semenyo, Cherki. Allenatore: Guardiola.

Newcastle (3-4-3): Pope; Burn, Botman, Thiaw; Hall, Tonali, Ramsey, Murphy; Gordon, Wissa, Barnes. Allenatore: Howe.

