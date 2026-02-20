Manchester City-Newcastle: dove seguire la gara di Premier League

Una sfida che mette di fronte la seconda classificata, che vuole restare in scia della capolista Arsenal, e la decima, la quale non vuole perdere consapevolezza: all’Ethiad Stadium si affrontano il Manchester City e il Newcastle . La formazione di Pep Guardiola punta alla conquista del titolo; gli uomini di Eddie Howe voglio rientrare in piane corsa per la zona Europa.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Manchester City-Newcastle in diretta TV e streaming gratis

La diretta TV della gara, che andrà in scena sabato 21 febbraio alle ore 21:00, è prevista su Sky (in particolare la guida indica Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming è disponibile su NOW e sull’offerta streaming collegata ai servizi Sky per gli abbonati. Manchester City-Newcastle si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.