Luis Diaz, spettacolo e disciplina: il Bayern lo obbliga alle lezioni di tedesco

Il club non fa sconti al colombiano, l'ottimo rendimento in campo dovrà presentarsi anche....sui banchi

Michele Massa 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 14:27)

La stagione di Luis Diaz al Bayern Monaco procede a gonfie vele. Il colombiano ex Liverpool tra gol, assist e giocate di altissima classe è una delle certezze della squadra di Kompany. Sull'esterno paga la tanta dedizione messa appena arrivato in terra tedesca e il Bayern per perfezionarlo ha pensato per il calciatore una clausola tutt'altro che scontata.

Luis Diaz torna dietro i banchi di scuola: il Bayern lo mette "a lezione" 33 partite, 19 gol e 11 assist. Tutto questo in sei mesi di stagione, ci sono stati giorni peggiori per Luis Diaz. Il colombiano a suon di prestazioni di alto livello ha convinto proprio tutti, dai suoi compagni di squadra, ai propri tifosi fino ad arrivare a Kompany che ormai lo vede come una certezza nel suo scacchiere tattico.

Per l'ex Liverpool però le prove non sono finite. Secondo quanto riportato da alcuni media tedeschi, il Bayern Monaco ha deciso di far scattare una particolare clausola sul contratto del calciatore. Il club ha infatti deciso di "obbligarlo" a tre lezioni settimanali di lingua tedesca, con costante monitoraggio dei suoi miglioramenti. In caso di scarso impegno, il calciatore sarà obbligato a 50 mila euro di multa.

Non è la prima volta infatti che il club bavarese sceglie per questa linea. Il tutto per migliorare ancora di più la chimica in campo tra il calciatore e i suoi compagni. La clausola si è attivata solo qualche settimana fa, nessuna sorpresa per l'esterno che era già a conoscenza di questa cosa nel momento in cui ha firmato per il Bayern Monaco.