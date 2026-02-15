derbyderbyderby calcio estero Harry Kane, contro il Werder Brema arriva il gol numero 500 della carriera

Cifra tonda per Kane, con 500 gol esatti e 100 rigori realizzati in carriera. Nuovo traguardo al termine del 3-0 rifilato al Werder Brema, di cui è stato indiscusso protagonista con una doppietta.
Harry Kane, classe 1993, ha raggiunto uno storico obiettivo personale e con la maglia del Bayern Monaco. Le sue capacità di incidere nelle partite marcando sempre e aiutando la squadra a giocare a calcio sono note. Lui, però, non intende smettere di aggiornare i suoi numeri sempre più fantascientifici.

MONACO, GERMANIA - 11 FEBBRAIO: Harry Kane del FC Bayern Monaco segna il primo gol della sua squadra su rigore durante l'incontro dei Quarti di Finale della Coppa DFB tra FC Bayern München e RB Leipzig all'Allianz Arena l'11 febbraio 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

500 volte Harry Kane

Un uragano di nome e di fatto si è abbattuto sul Werder Brema che non ha potuto molto. 0-3 finale per il Bayern Monaco e doppietta personale per l'attaccante inglese. Harry Kane, in gol su rigore prima e su assist di Luis Diaz poi, raggiunge cifra tonda.

500 i gol della carriera dell'ex Tottenham che a DAZN spiega si tratti del normale risultato di chi lavora duramente per raggiungere i propri obiettivi: "È stato fantastico. Ovviamente un orgoglio raggiungere 500 gol in carriera. Ci sono voluti lavoro, sacrifici, davvero bello esserci riuscito. Ma come sempre, conta sempre il prossimo".

A 17 anni il primo gol con il Leyton Orient contro lo Sheffield Wednesday in terza serie inglese. Dopo 15 anni, una mole incommensurabile di record e pure qualche battuta sul fatto che non riuscisse a vincere mai.

I traguardi stagionali con il Bayern Monaco

41 reti complessive in sole 35 partite stagionali, il primo giocatore a raggiungere questa cifra nei top 5 campionati europei. Al Bayern Monaco Harry Kane ha segnato in appena due stagioni e mezzo 126 gol, dopo esservi arrivato nell'estate del 2023.

Lasciò il Tottenham senza titoli vinti, ma da miglior marcatore della loro storia avendo trovato la rete in ben 280 occasioni. Con la Nazionale, ancora, sono 78 i gol segnati nelle 112 presenze messe a referto, con 100 i rigori trasformati complessivamente. Dato l'imminente incrocio col Borussia Dortmund, Harry Kane ci arriva nelle migliori condizioni mentali per poter dimostrare ancora di fare la differenza a 32 anni suonati.

