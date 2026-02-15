Cifra tonda per Kane, con 500 gol esatti e 100 rigori realizzati in carriera. Nuovo traguardo al termine del 3-0 rifilato al Werder Brema, di cui è stato indiscusso protagonista con una doppietta.

Harry Kane , classe 1993, ha raggiunto uno storico obiettivo personale e con la maglia del Bayern Monaco. Le sue capacità di incidere nelle partite marcando sempre e aiutando la squadra a giocare a calcio sono note. Lui, però, non intende smettere di aggiornare i suoi numeri sempre più fantascientifici.

500 volte Harry Kane

Un uragano di nome e di fatto si è abbattuto sul Werder Brema che non ha potuto molto. 0-3 finale per il Bayern Monaco e doppietta personale per l'attaccante inglese. Harry Kane, in gol su rigore prima e su assist di Luis Diaz poi, raggiunge cifra tonda.