Werder Brema-Bayern Monaco, nel 1965 la prima partita tra le due squadre

Jacopo del Monaco 14 febbraio - 10:30

Nel corso della giornata odierna andrà in scena la sfida che metterà di fronte il Werder Brema ed il Bayern Monaco. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 22 della Bundesliga. L'incontro, che si svolgerà presso il Weserstadion, avrà inizio alle ore 15:30 e mette in palio tre punti importanti. I padroni di casa, allenati da Daniel Thioune, si trovano al sedicesimo posto e vogliono salvarsi per evitare la retrocessione o lo spareggio. Gli ospiti guidati da Vincent Kompany, invece, occupano il primo posto e vogliono andare a +6 dal Borussia Dortmund. Aspettando il calcio d'inizio dell'incontro, torniamo nell'anno in cui i due club hanno giocato contro per la prima volta nella loro storia, vale a dire il 1965.

Quando Werder Brema e Bayern Monaco si sono affrontate per la prima volta — Ad oggi, i due club hanno giocato contro 131 volte ed il Bayern ha le statistiche a favore: 75 vittorie, 26 pareggi e 30 sconfitte. Il Werder non vince contro i Roten dall'incontro disputato a gennaio di due anni fa e deciso dal gol di Weiser. Il successo contro i bavaresi tra le mura amiche, invece, manca dal 21 ottobre 2006. Quel giorno, i biancoverdi hanno vinto 3-1 con reti di Diego e Womé e l'autogol di Lúcio. Adesso si torna indietro nel tempo, per la precisione nel 1965, anno in cui le due squadre hanno giocato contro per la primissima volta nella loro storia. Correva la stagione della Bundesliga 1965/1966, i Grün-Weißen detenevano il titolo di Campione dell'allora Germania Ovest, mentre i bavaresi erano alla loro prima stagione in massima serie che oggi conosciamo.

Il 18 dicembre 1965, in occasione della diciassettesima giornata di campionato, il Bayern Monaco ha ospitato i biancoverdi presso il Grünwalder Stadion. Dopo ventiquattro minuti di gioco, il Werder sblocca il risultato con il gol di testa realizzato da Sepp Piontek su assist di Gerhard Zebrowski. Al minuto 40, invece, gli allora padroni di casa rimettono la gara in equilibrio grazie alle rete di Rainer Ohlhauser, con assist di Peter Kupferschmidt. Tre minuti dopo l'inizio della ripresa, il Bayern Monaco passa in vantaggio col gol di Dieter Koulmann su assist di Dieter Brenninger. Al 90', Ohlhauser si procura un calcio di rigore poi segnato da un difensore centrale che, quel giorno, aveva 20 anni e 2 mesi: Franz Beckenbauer. Nel match di ritorno, valevole per l'ultima giornata di campionato, i due club hanno pareggiato 1-1. A fine stagione il Bayern ha chiuso la sua prima annata in Bundes al terzo posto e ha vinto la DFB-Pokal, la seconda dopo quella del '57, battendo 4-2 il Duisburg in finale.