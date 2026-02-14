Leverkusen-St.Pauli: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv LIVE

Leverkusen-St.Pauli: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 14 febbraio - 02:11

Alla BayArena va in scena una sfida con obiettivi opposti ma pressione altissima per entrambe: Leverkusen-St.Pauli. Da un lato le aspirine, in piena corsa per l’Europa e deciso a sfruttare il turno casalingo per consolidare la posizione tra le prime. Dall’altro la la formazione ospite impegnata nella lotta salvezza e chiamato a raccogliere punti anche nelle trasferte più complicate.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Bayer Leverkusen — Il Leverkusen si presenta con fiducia e continuità di risultati. Nelle ultime settimane ha mantenuto un passo alto, alternando vittorie e pareggi ma senza veri crolli. La squadra ha mostrato equilibrio tra costruzione e finalizzazione, con una struttura di gioco che punta su possesso ragionato, cambi di ritmo e grande partecipazione degli esterni. Il pareggio recente contro il Gladbach ha lasciato la sensazione di due punti persi più che di uno guadagnato, segnale di una squadra che ormai ragiona da zona europea.

Qui St.Pauli — Situazione più delicata per il St. Pauli, che resta nelle zone basse della classifica e deve costruire la salvezza punto dopo punto. L’ultima vittoria ha dato ossigeno e morale, ma il rendimento generale, soprattutto in trasferta, continua a essere il vero problema.

Probabili formazioni — LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernandez, García, Grimaldo; Hofmann, Poku; Schick. All. Kasper Hjulmand

ST. PAULI (3-4-2-1): Vasilj; Dzwigala, Ando, Mets; Salikas, Rasmussen, Sands, Pyrka; Sinani, Ceesay; Kaars. All. Alexander Blessin

