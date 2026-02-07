Gladbach-Leverkusen: la gara di Bundesliga in diretta live gratuita

Sfida delicata al Borussia-Park tra un Mönchengladbach in difficoltà e un Bayer Leverkusen in grande crescita. I padroni di casa faticano soprattutto contro squadre di alta classifica

Stefano Sorce 7 febbraio - 12:20

Il Borussia-Park si prepara ad accogliere Gladbach-Leverkusen, in una serata che può indirizzare in modo netto la stagione di entrambe. Da una parte un Gladbach che guarda con crescente preoccupazione la zona retrocessione, dall’altra un Leverkusen che ha ritrovato continuità e punta con decisione a rientrare nella corsa Champions. La sfida, valida per la 21ª giornata di Bundesliga, è in programma sabato 6 febbraio 2026 alle ore 18:30.

Il momento delle due squadre — Il Borussia Mönchengladbach attraversa uno dei momenti più complicati della stagione. I padroni di casa non vincono da quattro partite e nelle ultime due uscite hanno mostrato tutte le fragilità difensive che li accompagnano dall’inizio dell’anno, incassando otto gol complessivi. La classifica inizia a fare paura: il margine sulla zona retrocessione è di appena tre punti e la sensazione è che la squadra fatichi soprattutto contro avversari di livello medio-alto. Non a caso, in questa stagione il Gladbach non ha mai battuto una squadra che occupasse la parte sinistra della classifica al momento della sfida.

Situazione opposta per il Bayer Leverkusen, che sembra aver finalmente trovato una propria identità. Dopo un avvio di stagione turbolento e il cambio in panchina, le Aspirine hanno infilato quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Germania, mostrando finalmente equilibrio tattico e continuità di rendimento. Il sesto posto attuale non basta: il Leverkusen è a quattro punti dalla zona Champions e sa che questo tipo di partite vanno vinte per restare agganciati al treno europeo. Il momento è favorevole, la fiducia alta e il calendario offre una grande occasione.

Le probabili formazioni di Gladbach-Leverkusen — Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe schierarsi con una difesa a tre per provare a dare maggiore copertura a un reparto che ha sofferto molto. Davanti a Nicolas, Elvedi guiderà il terzetto difensivo, mentre sulle fasce Scally e Netz avranno il compito di spingere ma senza sbilanciarsi troppo. In mezzo al campo serviranno corsa e ordine da Reitz ed Engelhardt, con Neuhaus chiamato a dare qualità. Davanti, Honorat e Tabakovic proveranno a sfruttare gli spazi concessi dal Leverkusen.

Il Bayer Leverkusen risponde con il 3-4-2-1, modulo che sta dando equilibrio e imprevedibilità. Davanti a Flekken, Tapsoba sarà il perno centrale della difesa, con Andrich e Quansah a supporto. Sulle corsie Arthur e Grimaldo garantiranno spinta continua, mentre in mezzo Garcia e Fernandez cureranno la costruzione. Sulla trequarti Tillman e Terrier agiranno alle spalle di Kofane, riferimento centrale dell’attacco.

Borussia Mönchengladbach (3-5-2): Nicolas; Sander, Elvedi, Chiarodia; Scally, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Netz; Honorat, Tabakovic.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Tillman, Terrier; Kofane.

