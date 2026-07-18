Lionel Messi sta per disputare la terza finale di un mondiale in carriera, la seconda consecutiva. Il fuoriclasse argentino ha impressionato chiunque nel torneo per la sua costanza di rendimento, nonostante i 39 anni compiuti. Adesso troverà di fronte a sé colui che viene considerato da molti interpreti il suo possibile erede: Lamine Yamal.

Messi su Yamal: "Tra i migliori... Speriamo di fermarlo in finale"

In vista di Spagna-Argentina , ultimo atto della competizione, in programma domenica 19 luglio alle 21 italiane, laha organizzato un evento congiunto al Fan Fest. Protagonista, oltre a, Rodri,e Emiliano Martinez, c'era Lionel Messi. Il suo volto si è fatto largo tra quelli di altre tre stelle dello sport, Novak, Kevin Durant e l'ex quarterback NFL Tom Brady.

BERLINO, GERMANIA - 14 LUGLIO: I fan della Spagna tengono in alto uno striscione con scritto "Benedetto dal GOAT" e con una foto del giovane Lamine Yamal della Spagna (non mostrato) tenuto in braccio da Lionel Messi dell'Argentina prima della finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'attenzione del fenomeno argentino non è stata posta soltanto sulla finale, ma anche sul Yamal. Sarà la prima volta in carriera che i due si incroceranno e, considerata la differenza anagrafica, potrebbe anche essere l'ultima. "Lamine è un gran giocatore che seguo e conosco perché milita in un club che amo e per cui spero soltanto il meglio. Ha soltanto 19 anni ed è già tra i migliori al mondo. Davanti a sé ha una lunghissima carriera per poter realizzare qualcosa di storico. Cercheremo di non permetterglielo già questa volta", ha detto sorridendo Leo Messi.

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È diventata celeberrima lascattata in occasione di un evento benefico targato UNICEF in cui l'argentinouno Yamal ancora neonato. Lo stesso Messi rimane incredulo davanti all'assurda coincidenza: "Ho scattato quella foto con lui quando era ancora piccolo, mentre ora ci contendiamo la finale del mondiale. Ad oggi è uno dei migliori al mondo e gli auguro una dose di fortuna. Se farà bene lui, farà bene anche il Barcellona". E in vista dell'appuntamento di domenica: "Cercheremo di giocare al meglio e di limitarlo perché non si esprima al massimo, anche se".