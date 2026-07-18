Lionel Messi e Lamine Yamal si contenderanno la Coppa del Mondo nella giornata di domenica 19 luglio. Il fuoriclasse argentino ha solo elogi per il suo erede.
Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata
Lionel Messi sta per disputare la terza finale di un mondiale in carriera, la seconda consecutiva. Il fuoriclasse argentino ha impressionato chiunque nel torneo per la sua costanza di rendimento, nonostante i 39 anni compiuti. Adesso troverà di fronte a sé colui che viene considerato da molti interpreti il suo possibile erede: Lamine Yamal.
Messi su Yamal: "Tra i migliori... Speriamo di fermarlo in finale"In vista di Spagna-Argentina, ultimo atto della competizione, in programma domenica 19 luglio alle 21 italiane, la FIFA ha organizzato un evento congiunto al Fan Fest. Protagonista, oltre a Luis de la Fuente, Rodri, Lionel Scaloni e Emiliano Martinez, c'era Lionel Messi. Il suo volto si è fatto largo tra quelli di altre tre stelle dello sport, Novak Djokovic, Kevin Durant e l'ex quarterback NFL Tom Brady.
L'attenzione del fenomeno argentino non è stata posta soltanto sulla finale, ma anche sul Yamal. Sarà la prima volta in carriera che i due si incroceranno e, considerata la differenza anagrafica, potrebbe anche essere l'ultima. "Lamine è un gran giocatore che seguo e conosco perché milita in un club che amo e per cui spero soltanto il meglio. Ha soltanto 19 anni ed è già tra i migliori al mondo. Davanti a sé ha una lunghissima carriera per poter realizzare qualcosa di storico. Cercheremo di non permetterglielo già questa volta", ha detto sorridendo Leo Messi.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA