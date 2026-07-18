Vozinha, classe 1986, ha compiuto 40 anni poco prima che iniziasse la Coppa del Mondo. Pressoché sconosciuto prima del torneo, è diventato una star sui social in men che non si dica. Dai followers schizzati vertiginosamente su Instagram al nobile riconoscimento della biologia marina, non sono mancati gli attestati di stima verso il portiere capoverdiano. Adesso, però, va in cerca di una nuova sistemazione, non avendo alcuna intenzione di smettere con il pallone.

Vozinha ribadisce: "Prima del mondiale nessuno ci conosceva"

È stato MARCA ad intervistare il quarantenne svincolato, sfruttando l'evento che la FIFA ha organizzato per favorire l'incontro didello sport nel Rockfeller Center di New York. "Diventare famoso non mi ha cambiato molto. Devo continuare ad essere quello che son sempre stato". Tanti i tifosi che lo hanno cercato anche solo con lo sguardo, mentre su Instagram ha superato i. "Prima del campionato del mondo spiegavamo che fossimo il Capo Verde, ma il 90% di chi ci ascoltava non sapeva dove fosse. Ora lo sanno e per non è importante".

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Kevin Pina di Capo Verde festeggia con Vozinha di Capo Verde durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Dopo un girone da imbattuti, sebbene ci fossero Spagna e Uruguay da affrontare, i ragazzi di Capo Verde hanno giocato a viso aperto contro l'Argentina campione del mondo ai sedicesimi di finale. Messi e compagni rimasero sorpresi per la prestazione ineccepibile offerta degli africani, rischiando seriamente di compromettere il proprio cammino. "Affrontarli è stato molto bello. Fino alla fine della partita siamo rimasti in gioco e potevamo anche vincerla. Abbiamo dimostrato al mondo intero di possedere qualità".

La star mondiale cerca squadra: "Voglio un bel progetto"

Caricamento post Instagram...

Proprio contro l'Argentina arrivò una delle sue migliori prestazioni, con 8 parate messe a referto. Molte di esse furono sfoderate contro il miglior numero 10 del calcio: "Da oltre 20 anni lo dimostra e aver giocato contro di lui è stato un grande piacere". Nel futuro di Vozinha, intanto, c'è ancora il pallone tra i guantoni: "Dipende da come reagirà il mio corpo, ma sono svincolato e cerco un buon progetto". Si è parlato di, ma al momento non ci sono conferme: "Non lo so", ha chiosato Vozinha.