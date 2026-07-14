A Vozinha sono bastate due ore per capovolgere più di 20 anni di carriera. Il portiere di Capo Verde, di professione dentista, ha vissuto un'estate da grande protagonista toccando livelli che neanche lui avrebbe minimamente immaginato. Quel Mondiale doveva essere una specie di "viaggio turistico" per l'estremo difensore per i suoi compagni, dati soprattutto i pronostici. Ebbene, da quella sfida contro la Spagna è iniziata per il 40 enne una vera e propria apoteosi.

Vozinha, vivere un sogno. Il portiere di Capo Verde ammette: "Ho realizzato il mio sogno"

Vozinha shared his reaction to finding out he went from less than 50,000 IG followers before the #FIFAWorldCup to having half a million 😂👏



Today, he is at almost 30 million and counting 🤯



🎥: IG/vozinha1 pic.twitter.com/IcJYaCCP2U — TSN (@TSN_Sports) July 14, 2026

Sarà una passeggiata. La Spagna vincerà 5-0 minimo. Ma cosa ci fa qui Capo Verde?. Quante se ne sono dette suprima di quella partita. Tutti davano per scontato che la squadra di Luis, campione di Europa in carica, avrebbe avuto vita facile contro la nazionale africana, arrivata al suo debutto in un Mondiale. Ma nessuno aveva fatto i conti con Josimar José Évora Dias, meglio noto come Vozinha

A 40 anni, l'estremo difensore capoverdiano stava vivendo un sogno: quello di disputare una Coppa del Mondo. Un traguardo che già lo aveva reso orgoglioso ma quello che sarebbe successo al termine del fischio finale non lo avrebbe scommesso neanche lui. Il "portiere-dentista" compie interventi miracolosi e ferma gli iberici sullo 0-0. I milioni di spettatori incollati al televisore e quelli presenti allo stadio rimangono increduli. Vozinha ha già vinto il suo Mondiale.

Gli effetti della sua prestazione iniziano, inoltre, a farsi vedere sui social dove in poche ore arriva da 50.ooo followes a mezzo milione, diventando il portiere il portiere più seguito. In un video pubblicato sui propri canali, anticipazione di un documentario dedicato alla sua avventura, il numero uno capoverdiano ha raccontato lo stupore per quanto stava accadendo. "Mi hanno chiesto quanti follower avessi. Ho risposto che non lo sapevo. Mi hanno detto: 'Sei arrivato a mezzo milione'. Pensavo stessero scherzando, non ci credevo. Continuavo a dire: 'È impossibile, mi state prendendo in giro".

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Kevin Pina di Capo Verde festeggia con Vozinha di Capo Verde durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Ripensando al Mondiale, Vozinha ha parlato dell'emozione più grande della sua carriera: "È il momento più bello che abbia mai vissuto. Ho realizzato il sogno che avevo fin da bambino e quello di tutto il popolo di Capo Verde". La nazionale capoverdiana ha scritto la storia alla sua prima partecipazione a una Coppa del Mondo, superando la fase a gironi da imbattuta grazie ai pareggi contro Spagna, Uruguay e Arabia Saudita. Il cammino si è interrotto ai sedicesimi contro l'Argentina (3-2), dove Vozinha ha compiuto otto interventi decisivi, tre dei quali su un certo Lionel Messi.