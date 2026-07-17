Nelle ultime ore erano state tante le polemiche sulla violazione della FIFA di norme e tradizioni per l'intervallo della finale che, però, non durerà mezz'ora.
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La finale mondiale chiuderà un torneo in cui polemiche e discussioni non sono affatto mancate. A partire dai costi esorbitanti dei biglietti, passando per le procedure di qualificazione alla competizione, giungendo all'eclatante caso Balogun. Ebbene, anche per l'ultimo atto si era alzato un polverone, dato che era emersa la voce di un intervallo tra i due tempi di gioco di lunghezza doppia rispetto al normale. Così, però, non sarà.
Finale Spagna-Argentina, nessuna maxi pausa!Nelle ultime ore rimbalzava con sempre maggiore intensità la voce per cui, al fischio finale del primo tempo di Spagna-Argentina, importantissimi artisti di fama mondiale si sarebbero esibiti allungando la durata dell'intervallo. Si pronosticavano addirittura trenta minuti di interruzione della partita, con possibili conseguenze sull'andamento della stessa. Inoltre, ci si è domandati anche se fosse legittima una "pausa" così estesa, essendo anche contraria ai regolamenti. Ogni tipo di dubbio, però, è stato dissipato dall'organo calcistico di riferimento in tutto il globo.
La FIFA ha infatti confermato l'esibizione di Shakira, Madonna e Justin Bieber tra le due frazioni di gara, ma ha categoricamente smentito che occorra mezz'ora per lo spettacolo. Lo sforamento dei tradizionali 15 minuti di pausa sarà molto più contenuto rispetto al preventivato. Si tratterà di un supplemento di soli due minuti, che porteranno a 17 la durata complessiva dell'intervallo.
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