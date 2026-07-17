Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

La finale mondiale chiuderà un torneo in cui polemiche e discussioni non sono affatto mancate. A partire dai costi esorbitanti dei biglietti, passando per le procedure di qualificazione alla competizione, giungendo all'eclatante caso Balogun. Ebbene, anche per l'ultimo atto si era alzato un polverone, dato che era emersa la voce di un intervallo tra i due tempi di gioco di lunghezza doppia rispetto al normale. Così, però, non sarà.

Finale Spagna-Argentina, nessuna maxi pausa!

Nelle ultime ore rimbalzava con sempre maggiore intensità la voce per cui, al fischio finale del primo tempo di Spagna-Argentina,di fama mondiale si sarebbero esibiti allungando la durata dell'intervallo. Si pronosticavano addirittura trenta minuti di interruzione della partita, con possibili conseguenze sull'andamento della stessa. Inoltre, ci si è domandati anche se fosse legittima una "pausa" così estesa, essendo ancheai regolamenti. Ogni tipo di dubbio, però, è stato dissipato dall'organo calcistico di riferimento in tutto il globo.

JOHANNESBURG, AFRICA DEL SUD - 10 GIUGNO: Shakira si esibisce con una canzone durante il concerto di apertura per la Coppa del Mondo FIFA 2010 allo stadio Orlando il 10 giugno 2010 a Soweto, Sudafrica. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

La FIFA ha infatti confermato l'esibizione di Shakira, Madonna e Justin Bieber tra le due frazioni di gara, ma ha categoricamente smentito che occorra mezz'ora per lo spettacolo. Lo sforamento dei tradizionali 15 minuti di pausa sarà molto più contenuto rispetto al preventivato. Si tratterà di un supplemento di soli due minuti, che porteranno a 17 la durata complessiva dell'intervallo.

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È giunta anche una spiegazione tecnica che scandaglia i tempi del break. Undici minuti saranno effettivamente destinati alledei tre artisti musicali, mentre i restanti sei spetteranno ai tecnici. Questi ultimi dovrannoil palco. Inoltre, qualche secondo verrà concesso all'innaffiatura dell'erba del MetLife Stadium di New York, teatro dell'incontro tra Spagna e Argentina. Inalterate, invece, le hydration break da tre minuti ciascuna a metà di ogni tempo per garantire ristoro ai calciatori protagonisti in campo.