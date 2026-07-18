L'era di Didier Deschamps sulla panchina della Francia è ormai arrivata al capolinea, ma il dibattito sul suo straordinario percorso è tutt'altro che concluso. Dopo la fine dell'avventura dei Bleus al Mondiale 2026, in patria si susseguono analisi, bilanci e riflessioni sull'allenatore che ha guidato la nazionale francese per oltre quattordici anni. Tra le voci più autorevoli c'è quella dell'ex difensore Éric Di Meco, che ha voluto rendere omaggio al commissario tecnico con parole di grande stima, pur confessando un certo rammarico per il modo in cui si è concluso uno dei cicli più importanti nella storia del calcio francese.

Secondo Di Meco, il giudizio sugli ultimi novanta minuti o sull'ultima competizione non può minimamente oscurare quanto costruito da Deschamps nel corso di oltre un decennio. L'ex difensore ha infatti ricordato come il tecnico abbia saputo mantenere la Francia stabilmente tra le grandi potenze del calcio mondiale, attraversando ricambi generazionali e affrontando momenti complessi senza mai perdere competitività. Nel suo intervento, Di Meco ha definito Deschamps "il più grande commissario tecnico della storia della nazionale francese", un riconoscimento che nasce non soltanto dai trofei conquistati, ma soprattutto dalla continuità di rendimento garantita in un periodo lunghissimo.

Quattordici anni ai vertici del calcio mondiale

Quando Deschamps prese in mano la nazionale francese nel 2012 , il movimento transalpino era reduce dae da risultati ben lontani dalle aspettative. Con pazienza e idee chiare riuscì a ricostruire un, riportando entusiasmo e credibilità all'interno dello spogliatoio.

AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, interagisce con Kylian Mbappé durante la partita dei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia al Volksparkstadion, il 5 luglio 2024 ad Amburgo, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nel corso del suo mandato la Francia ha conquistato il Mondiale del 2018, ha disputato un'altra finale iridata nel 2022, ha vinto la UEFA Nations League ed è rimasta costantemente tra le principali favorite in ogni competizione internazionale. Numeri che spiegano perché molti osservatori lo considerino uno degli allenatori più importanti nella storia delle nazionali.

Oltre ai risultati, Deschamps ha saputo gestire con equilibrio generazioni differenti di campioni, inserendo gradualmente nuovi talenti senza compromettere l'identità della squadra. Una capacità che pochi commissari tecnici sono riusciti a dimostrare per un periodo così lungo.

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Il rammarico di Di Meco

Nonostante gli straordinari risultati ottenuti, Di Meco ha confessato di. L'ex difensore ritiene infatti che un tecnico capace di segnare così profondamente la storia della nazionale avrebbe meritato un epilogo più felice, magari con un'altra finale vinta o con un addio accompagnato da un ultimo grande trionfo internazionale.

L'eliminazione dal Mondiale 2026 ha inevitabilmente lasciato un senso di incompiuto, soprattutto considerando la qualità della rosa francese e le aspettative che accompagnavano i Bleus alla vigilia del torneo. Tuttavia, per Di Meco sarebbe profondamente ingiusto giudicare l'intera esperienza di Deschamps esclusivamente attraverso l'ultimo risultato.