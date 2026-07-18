Dai ricordi sulla panchina blaugrana alle nuove ambizioni: Xavi è pronto a tornare in sella dopo più di un anno dal suo addio
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Dopo oltre un anno lontano dalla panchina, Xavi rompe il silenzio e guarda al futuro, pronto a riprendere in mano un progetto vincente. L'ex allenatore del Barcellona vuole tornare protagonista.
Xavi: "Voglio un progetto vincente. Yamal? Una benedizione"Xavi è pronto a rimettersi in gioco e, intervenuto ai microfoni di RNE, l'ex tecnico del Barcellona ha confermato di sentirsi pronto per una nuova avventura in panchina, senza però la fretta di accettare la prima proposta disponibile: "Sto cercando un progetto entusiasmante, con l'obiettivo di vincere titoli", ha spiegato l'ex leggenda blaugrana e della nazionale Spagnola, sottolineando come la sua ambizione sia rimasta immutata: "Sono tranquillo, mi sto preparando e voglio scegliere bene la mia prossima destinazione", ha aggiunto, ribadendo di voler tornare solo quando troverà il contesto ideale.
Nel corso dell'intervista, Xavi ha anche speso parole al miele per Lamine Yamal, il talento che fece esordire in prima squadra a 15 anni: "Fin da subito abbiamo capito che era diverso. Quando l'ho portato in prima squadra, l'ho visto preparato dal primo giorno, e ho deciso di farlo giocare. Capisce tutto, prende sempre la decisione giusta. È una benedizione e ha tutto per essere il miglior giocatore del mondo", ha dichiarato, ricordando di aver intuito fin da subito il potenziale del classe 2007.
L'ultima esperienza al BarcellonaL'ultima esperienza sulla panchina del Barcellona si è conclusa nel maggio 2024, al termine di una stagione molto complicata. Dopo aver conquistato Liga e Supercoppa spagnola nell'annata precedente, il Barca non riuscì a confermarsi: secondo posto in campionato, eliminazione ai quarti di Champions League contro il Paris Saint-Germain e ko a favore del Real Madrid sia in campionato che in Supercoppa. Una stagione vissuta tra difficoltà, una rosa molto giovane ed inesperta, oltre che continui problemi di gestione che impedirono ai blaugrana di mantenere il livello raggiunto l'anno precedente.
A gennaio 2024 l'annuncio di Xavi e l'intenzione di lasciare il club al termine della stagione, a cui è però seguito il dietrofront dopo la conferma da parte della dirigenza. La situazione, tuttavia, cambia nuovamente a maggio, quando il presidente Joan Laporta decise comunque di interrompere il rapporto e affidare la squadra a Hansi Flick.
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