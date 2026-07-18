Dopo oltre un anno lontano dalla panchina, Xavi rompe il silenzio e guarda al futuro, pronto a riprendere in mano un progetto vincente. L'ex allenatore del Barcellona vuole tornare protagonista.

Xavi: "Voglio un progetto vincente. Yamal? Una benedizione"

è pronto a rimettersi in gioco e, intervenuto ai microfoni di RNE, l'ex tecnico delha confermato di sentirsi pronto per una nuova avventura in panchina, senza però la fretta di accettare la prima proposta disponibile: "Sto cercando un progetto entusiasmante, con l'obiettivo di vincere titoli", ha spiegato l'ex leggenda blaugrana e della nazionale Spagnola , sottolineando come la suasia rimasta immutata: "Sono tranquillo, mi sto preparando e voglio scegliere bene la mia prossima destinazione", ha aggiunto, ribadendo di voler tornare solo quando troverà il contesto ideale.

Nel corso dell'intervista, Xavi ha anche speso parole al miele per Lamine Yamal, il talento che fece esordire in prima squadra a 15 anni: "Fin da subito abbiamo capito che era diverso. Quando l'ho portato in prima squadra, l'ho visto preparato dal primo giorno, e ho deciso di farlo giocare. Capisce tutto, prende sempre la decisione giusta. È una benedizione e ha tutto per essere il miglior giocatore del mondo", ha dichiarato, ricordando di aver intuito fin da subito il potenziale del classe 2007.

BARCELLONA, SPAGNA - 12 MARZO: L'allenatore dell'FC Barcelona Xavi Hernandez interagisce con Lamine Yamal dell'FC Barcelona durante la partita di finale di finale della UEFA Champions League 2023/24 tra FC Barcelona e SSC Napoli all'Estadi Olimpic Lluis Companys il 12 marzo 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images) (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'ultima esperienza al Barcellona

L'ultima esperienza sulla panchina delsi è conclusa nel maggio 2024, al termine di una stagione molto complicata. Dopo aver conquistato Liga e Supercoppa spagnola nell'annata precedente, il Barca non riuscì a confermarsi: secondo posto in campionato, eliminazione ai quarti dicontro ile ko a favore delsia in campionato che in Supercoppa. Una stagione vissuta tra difficoltà, una rosa molto giovane ed inesperta, oltre che continui problemi di gestione che impedirono ai blaugrana di mantenere il livello raggiunto l'anno precedente.

A gennaio 2024 l'annuncio di Xavi e l'intenzione di lasciare il club al termine della stagione, a cui è però seguito il dietrofront dopo la conferma da parte della dirigenza. La situazione, tuttavia, cambia nuovamente a maggio, quando il presidente Joan Laporta decise comunque di interrompere il rapporto e affidare la squadra a Hansi Flick.