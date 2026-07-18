La Spagna ha fin qui avuto un percorso virtuoso nella Coppa del Mondo. Contro l'Argentina, al MetLife Stadium di New York, servirà un'altra prova magistrale per sollevare al cielo il trofeo. Se dovesse battere Messi e compagni, la Spagna otterrebbe il secondo trionfo della sua storia, dopo quello del 2010 in Sudafrica. 16 anni fa l'allenatore della Roja era Vicente del Bosque che ha voluto tracciare un bilancio e trarre un giudizio sulla Spagna odierna.

Spagna-Argentina, del Bosque non ha dubbi: "Siamo favoriti"

Classe 1950, Vicente del Bosque compirà 76 anni il prossimo 23 dicembre. Ex allenatore dele Commissario Tecnico della Spagna, non c'è voce più autorevole della sua per esprimere un parere sui meriti di. Intervistato dal Pais, del Bosque ha riportato le seguenti parole: "La Spagna ha dimostrato di possedere una classe che manca a tutte le altre nazionali. Ha giocato bene, controllato le partite e concesso pochissimo agli avversari.".

JOHANNESBURG, SUDAFRICA - 10 LUGLIO: Vicente del Bosque, allenatore della Spagna, dà istruzioni ai suoi giocatori durante una sessione di allenamento della Spagna, prima della finale della Coppa del Mondo FIFA 2010, allo stadio Soccer City il 10 luglio 2010 a Johannesburg, Sudafrica. (Foto di Cameron Spencer/Getty Images)

Non possono esistere paragoni tra la sua Spagna e quella attuale, secondo del Bosque: "Parallelismi con la mia epoca non devono esistere. Oggi sono in 26 e possono giocare tutti. Il loro allenatore ha un evidente controllo delle emozioni ed ha trovato delle soluzioni rispetto a problemi che non c'erano all'ultimo europeo. Si vedano Yamal e Nico Williams, oggi non al 100%. Stanno facendo bene Baena, Oyarzabal che si muove bene tra le linee ed è sicuro sotto porta".

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Del Bosque ha poi parlato della tendenza a dominare le partite della nazionale iberica: "Prima andavamo all'estero e prendevamo spunto dagli avversari, adesso è il contrario.". E sulla finale: "Il calcio è affascinante perché imprevedibile. L'Argentina è squadra scomoda e rompipalle, se mi permettete., ma si badi alla loro esperienza".