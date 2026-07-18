I blaugrana attendono una risposta all'offerta ufficiale entro fine mese, ma il club madrileno ribadisce la propria posizione: Julian Alvarez non è in vendita
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Il futuro di Julian Alvarez continua a tenere banco nel mercato europeo. Tra la deadline fissata dal Barcellona, la linea dura dell'Atletico Madrid e il Mondiale dell'argentino alle battute finali, la vicenda si avvia verso giorni decisivi.
Alvarez, il Barcellona fissa la scadenzaSecondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona comincia a vedere sempre più complicata la possibilità di arrivare a Julian Alvarez. La testata riferisce infatti come la dirigenza abbia fissato il 31 luglio come deadline per ricevere una risposta definitiva dall'Atletico Madrid. Oltre quella data, il club catalano sarebbe pronto a virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Il quotidiano sottolinea inoltre come il Barcellona non intenda trascinare una trattativa che, allo stato attuale, continua a scontrarsi con il muro eretto dell'Atletico. La posizione del presidente Joan Laporta è ormai chiara: l'offerta presentata per l'attaccante argentino rimarrà valida soltanto fino alla fine del mese, evitando così di prolungare una trattativa che, almeno per il momento, non ha registrato alcuna apertura da parte dei Colchoneros.
La linea durissima dell'Atletico: "Non vogliamo cederlo"Se da una parte il Barcellona fissa una scadenza, dall'altra parte c'è un Atletico che non lascia alcun spiraglio. Soltanto pochi giorni fa, il CEO del club rojiblanco Miguel Angel Gil Marin ha ribadito tramite i propri canali social la volontà di trattenere Julian Alvarez: "Non accettiamo alcun offerta da 100 milioni, né ne accetteremo da 150 o da 200. Non vogliamo cederlo", parole inequivocabili da parte del dirigente che rafforza ulteriormente l'ampia distanza tra le posizioni dei due club, rendendo sempre più complicata la riuscita dell'operazione.
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La posizione di AlvarezDal canto suo, Alvarez continua invece a rappresentare una visione ben diversa rispetto al suo club, ossia la priorità per il Barcellona. Negli ultimi mesi sono emerse indiscrezioni secondo cui il centravanti vedrebbe con favore un trasferimento in Catalogna, attratto dalla possibilità di diventare uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico blaugrana. Tuttavia, il giocatore ha evitato dichiarazioni che potessero alimentare ulteriormente il caso, scegliendo di mantenere la concentrazione sugli impegni con la Nazionale Argentina, impegnata nella sua fase più delicata del Mondiale: la finalissima contro la Spagna.
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