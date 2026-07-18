Il futuro di Julian Alvarez continua a tenere banco nel mercato europeo. Tra la deadline fissata dal Barcellona, la linea dura dell'Atletico Madrid e il Mondiale dell'argentino alle battute finali, la vicenda si avvia verso giorni decisivi.

Alvarez, il Barcellona fissa la scadenza

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, ilcomincia a vedere sempre più complicata la possibilità di arrivare a. La testata riferisce infatti come la dirigenza abbia fissato ilcome deadline per ricevere una risposta definitiva dall'. Oltre quella data, il club catalano sarebbe pronto a virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Il quotidiano sottolinea inoltre come il Barcellona non intenda trascinare una trattativa che, allo stato attuale, continua acon il muro eretto dell'Atletico. La posizione del presidenteè ormai chiara: l'offerta presentata per l'attaccante argentino rimarrà valida soltanto fino alla fine del mese, evitando così di prolungare una trattativa che, almeno per il momento, non ha registrato alcuna apertura da parte dei Colchoneros.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid guarda durante la partita finale della Copa Del Rey tra Real Sociedad e Atletico de Madrid all'Estadio de La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La linea durissima dell'Atletico: "Non vogliamo cederlo"

Caricamento post Instagram...

La posizione di Alvarez

Se da una parte ilfissa una scadenza, dall'altra parte c'è unche non lascia alcun spiraglio. Soltanto pochi giorni fa, il CEO del club rojiblancoha ribadito tramite i propri canali social la volontà di trattenere Julian Alvarez: "Non accettiamo alcun offerta da 100 milioni, né ne accetteremo da 150 o da 200. Non vogliamo cederlo", parole inequivocabili da parte del dirigente che rafforza ulteriormente l'ampiatra le posizioni dei due club, rendendo sempre più complicata la riuscita dell'operazione.Dal canto suo,continua invece a rappresentare una visione ben diversa rispetto al suo club, ossia la priorità per il. Negli ultimi mesi sono emerse indiscrezioni secondo cui il centravanti vedrebbe con favore un trasferimento in Catalogna, attratto dalla possibilità di diventare uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico. Tuttavia, il giocatore ha evitato dichiarazioni che potessero alimentare ulteriormente il caso, scegliendo di mantenere la concentrazione sugli impegni con la Nazionale, impegnata nella sua fase più delicata del: la finalissima contro la