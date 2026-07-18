Il portiere argentino attribuisce i successi dell'Albiceleste alla cultura del lavoro e alla mentalità costruita fin dalle origini
Argentina, il Dibu Martinez piazza la 'barriera' prima del capolavoro di Lo Celso
Alla vigilia della finale del Mondiale 2026, Emiliano "Dibu" Martinez ha raccontato quale sia, secondo lui, il vero punto di forza dell'Argentina. Più che il talento dei singoli, il portiere dell'Albiceleste ha indicato nei valori condivisi il motivo del percorso compiuto dalla squadra. "Siamo tutti figli della classe operaia", ha dichiarato, spiegando come sacrificio, lavoro quotidiano e umiltà rappresentino il filo conduttore del gruppo. Parole che descrivono una nazionale abituata a superare le difficoltà facendo leva sulla compattezza dello spogliatoio e sulla voglia di lottare fino all'ultimo minuto. Per Martinez è proprio questa mentalità ad aver permesso all'Argentina di arrivare ancora una volta a giocarsi il titolo mondiale.
Una mentalità costruita sul lavoroNel suo intervento Martinez ha sottolineato come molti giocatori della rosa abbiano alle spalle storie simili, fatte di sacrifici e impegno costante. "Questa è la nostra identità", ha ribadito, evidenziando come nessuno dei giocatori si senta più importante della squadra.
Secondo il numero uno argentino è proprio questa cultura del lavoro ad aver creato un gruppo solido, capace di reagire nei momenti più complicati e di affrontare ogni partita con determinazione. Un approccio che, nel corso del torneo, ha contribuito a rendere l'Albiceleste una delle nazionali più continue e convincenti della competizione.
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Ora l'ultimo passo verso il titoloL'Argentina è ora chiamata all'ultima sfida del Mondiale, ma Martinez invita tutti a non dimenticare il percorso che ha portato la squadra fino alla finale. "Non molliamo mai", è il messaggio che sintetizza lo spirito del gruppo. Al di là del risultato, il portiere vuole che questa nazionale venga ricordata per il carattere, la dedizione e la capacità di restare unita nei momenti decisivi. Qualità che, secondo lui, continuano a rappresentare il vero marchio di fabbrica dell'Albiceleste e che potrebbero fare la differenza anche nell'appuntamento più importante del torneo.
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