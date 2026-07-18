Alla vigilia della finale del Mondiale 2026, Emiliano "Dibu" Martinez ha raccontato quale sia, secondo lui, il vero punto di forza dell'Argentina. Più che il talento dei singoli, il portiere dell'Albiceleste ha indicato nei valori condivisi il motivo del percorso compiuto dalla squadra. "Siamo tutti figli della classe operaia", ha dichiarato, spiegando come sacrificio, lavoro quotidiano e umiltà rappresentino il filo conduttore del gruppo. Parole che descrivono una nazionale abituata a superare le difficoltà facendo leva sulla compattezza dello spogliatoio e sulla voglia di lottare fino all'ultimo minuto. Per Martinez è proprio questa mentalità ad aver permesso all'Argentina di arrivare ancora una volta a giocarsi il titolo mondiale.

Una mentalità costruita sul lavoro

Nel suo intervento Martinez ha sottolineato come molti giocatori della rosa abbiano alle spalle storie simili, fatte di sacrifici e impegno costante. "Questa è la nostra identità", ha ribadito, evidenziando come nessuno dei giocatori si senta più importante della squadra.

El Dibu Martinez, portiere dell'Argentina (Photo by Mariana Bazo/Getty Images)

Secondo il numero uno argentino è proprio questa cultura del lavoro ad aver creato un gruppo solido, capace di reagire nei momenti più complicati e di affrontare ogni partita con determinazione. Un approccio che, nel corso del torneo, ha contribuito a rendere l'Albiceleste una delle nazionali più continue e convincenti della competizione.

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