Werder Brema-Bayern: come vedere la gara gratis in streaming

Werder Brema e Bayern Monaco si affrontano nella 22ª giornata di Bundesliga. Padroni di casa in zona playout, Bayern capolista con 54 punti

Stefano Sorce 13 febbraio - 18:05

Al Weserstadion va in scena una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere un copione già scritto: Werder Brema-Bayern Monaco, con i padroni di casa impantanati nella zona calda della classifica. Dall’altra la capolista Bayern Monaco che guida la Bundesliga con margine ma non può permettersi distrazioni. Appuntamento fissato per il 14 febbraio 2026 alle ore 15:30, 22ª giornata di campionato.

Dove vedere Werder Brema-Bayern in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento del Werder Brema — Il Werder è 16° con 19 punti e arriva da una sconfitta per 1-0 contro il Friburgo. È la quarta nelle ultime sei partite, un trend negativo che ha fatto scivolare i biancoverdi in piena zona playout. Il problema principale è offensivo. Un solo gol segnato nelle ultime quattro gare di Bundesliga racconta di una squadra che fatica a creare e, soprattutto, a finalizzare. Con 22 reti all’attivo e 39 subite, il Werder paga sia la poca incisività davanti sia le difficoltà nella gestione difensiva. Il tecnico Thioune ha parlato apertamente di pressione mentale e mancanza di serenità. La sfida contro il Bayern arriva nel momento più complicato possibile, ma può rappresentare anche un’occasione per ritrovare spirito e compattezza.

Il momento del Bayern Monaco — Il Bayern si presenta con 54 punti in 21 partite e una vittoria convincente per 5-1 contro l’Hoffenheim nell’ultimo turno. Dopo due gare senza successi, i bavaresi hanno risposto con una prestazione dominante che ha rimesso distanza tra loro e il Borussia Dortmund, tornato a -6. Harry Kane continua a essere una garanzia sotto porta, ma il momento straordinario è quello di Luis Díaz, autore di una tripletta nell’ultima giornata e protagonista anche in Coppa di Germania. L’attacco bavarese è il più prolifico del campionato e la squadra di Kompany sembra aver ritrovato brillantezza e ritmo. L’unico obiettivo è mantenere il vantaggio in vetta e non riaprire la corsa al titolo.

Probabili formazioni di Werder Brema-Bayern — Werder Brema (3-5-2): Backhaus; Malatini, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Schmid, Agu; Grüll, Topp.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Kim, Tah, Davies; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Luis Díaz; Kane.

Vuoi vedere Werder Brema-Bayern in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui