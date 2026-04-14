I due club spagnoli stanno per affrontarsi per la sesta volta in questa stagione tra campionato, coppa nazionale e Champions League

Jacopo del Monaco 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 13:32)

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella tra Atletico Madrid e Barcellona e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il match tutto spagnolo avrà inizio alle ore 21:00 presso il Riyadh Air Metropolitano. La scorsa settimana, al Camp Nou, i Colchoneros hanno vinto 0-2 grazie alle reti di Julian Álvarez ed Alexander Sørloth.

Atletico Madrid-Barcellona, dove vedere il match e statistiche tra le due squadre — In tutta la loro storia, Colchoneros e Blaugrana hanno giocato contro 251 volte in tutte le competizioni. I catalani hanno ottenuto 115 vittorie contro l'Atléti che, a sua volta, ha battuto il Barcellona 79 volte. I pareggi tra le due big del calcio spagnolo, invece, sono a quota 57. Quello di questa sera sarà il sesto ed ultimo match stagionale tra loro.

Oltre alla già menzionata gara della scorsa settimana, le due squadre si sono affrontate in Liga, dove il Barça ha vinto prima 3-1 e poi 1-2, ed in semifinale di Copa del Rey, con poker dei Colchoneros all'andata e 3-0 per i Blaugrana al ritorno. La sfida di questa sera tra Atlético Madrid e Barcellona sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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Come arrivano i due club all'incontro — L'Atlético Madrid guidato dall'argentino Diego Simeone ha raggiunto i quarti eliminando il Club Bruges ai Play-off ed il Tottenham agli ottavi. In Liga, invece, i Colchoneros sono quarti con 57 punti e, oltre alla già citata partita contro il Barça persa 1-2, hanno collezionato due vittorie contro Real Sociedad (3-2) e Getafe (1-0) ed altrettante sconfitte contro Real Madrid (3-2) e pochi giorni fa contro il Siviglia (2-1). Tra l'altro, sabato 18 aprile l'Atlético giocherà la finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad menzionata poco sopra.

Il Barcellona che ha come tecnico il tedesco Hansi Flick, dal canto suo, ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea grazie al piazzamento in classifica e, agli ottavi, hanno eliminato il Newcastle grazie al 7-2 della gara di ritorno dopo il pareggio per 1-1 in Inghilterra. In campionato, invece, la squadra catalana occupa la prima posizione con 79 punti e, da fine febbraio, ha collezionato sette vittorie di fila e nell'ultimo match ha vinto 4-1 il derby contro l'Espanyol.

Probabili formazioni — I padroni di casa dovranno fare a meno di Pubill che, a causa del numero di ammonizioni prese, salterà l'incontro di stasera, mentre sono in dubbio i due difensori Hancko e Giménez. Per quanto riguarda i catalani, invece, non ci sarà Cubarsí per l'espulsione della scorsa settimana e mancherà ancora l'infortunato Raphinha.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez. Allenatore: D. Simeone

BARCELLONA (4-2-3-1): J. García; Koundé, E. García, G. Martín, J. Cancelo; F. López, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Flick