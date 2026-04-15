"Porta rispetto": così ha tuonato Neymar contro un tifoso che lo ha accusato di scarso impegno. Il brasiliano ha riferito di non accettare critiche, visto l'impegno che mette ogni volta che scende in campo con il Santos.

Francesco Di Chio 15 aprile - 15:07

Protagonista in campo, ma anche fuori. Dopo aver messo a segno la rete del vantaggio contro il Recoleta in Copa Sudamericana con il suo Santos, Neymar ha fatto parlare di sé anche a partita conclusa. Il brasiliano ha preso parte ad una accesa discussione con un tifoso, reo di averlo criticato aspramente.

Neymar contro il tifoso — Neymar fa sempre parlare di sè. L'attaccante ex Barcellona sta cercando a suon di gol e di buone prestazioni di guadagnarsi la convocazione di mister Carlo Ancelotti. Ma, come spesso accade, il brasiliano fa parlare di sè anche per vicende extra-campo. Il suo Santos ha affrontato il Recoleta in Copa Sudamericana (la seconda competizione continentale dopo la Libertadores), e O'Ney ha timbrato il cartellino firmando il gol dell'1-0. La partita, purtroppo per Neymar e compagni, è però terminata 1-1, grazie ad un gol del Recoleta su rigore (nell'unico tiro in porta dei paraguaiani).

Ovviamente il pareggio non è andato giu ai tifosi dei bianconeri, che si sono lasciati andare a critiche e insulti verso i propri calciatori. Ma Neymar, si sa, non è uno che le manda a dire. Uscendo dal campo l'ex stella del Paris Saint Germain si è fermata a discutere con un tifoso, episodio ripreso dalle telecamere di ESPN Brasil. "Avresti dovuto allenarti di più. Sei un po' grasso, dannazione!" gli ha urlato contro il tifoso, e il brasiliano ha replicato prontamente: "Devo fare tutto io? Stai zitto! Sono forse capriccioso? Io do la vita qui! Mostra un po' di rispetto!"

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Neymar: "Do la vita per questo club" — Il calciatore brasiliano è voluto tornare sull'episodio anche durante l'intervista post partita. Neymar ai microfoni ha tuonato ribadendo l'impegno che ci mette per il calcio in generale ma soprattutto per il Santos. "Quando vengo attaccato in questo modo, non lo accetto", poi ha aggiunto: "Sono molto coerente, do la vita per il calcio, per questo club, faccio anche più di quanto dovrei, quindi non posso essere trattato così". O'Ney non ci sta.