Il PSG è per il secondo anno di fila sul tetto d'Europa, ma Kang-in Lee è rimasto ancora una volta ai margini. Ora il classe 2001 ha però deciso: vuole cambiare aria, la sua destinazione preferita ha un nome ben preciso e si chiama Atletico.

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Il pressing dell'Atletico Madrid

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La rottura con il PSG e i numeri di una stagione da comparsa

sono sul centravanti coreano da diverse settimane e ora sono convinti di chiudere l'operazione a tutti i costi, anche in prestito se necessario. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il club madrileno vede infatti inun upgrade sportivo netto e un volano per l'espansione del brand a livello globale: dietro a questa trattativa, quindi, c'è anche più di un occhio suloltre che sul campo. Ilvaluta il giocatore attorno ai, ma i rapporti personali tra i due presidenti, Al Khelaifi e Gil Martin potrebbero abbassare sensibilmente la cifra, avvicinandola al valore di mercato reale stimato attorno aiSecondo invece il quotidiano spagnolo 'Esto es Atleti', il giocatore coreano ha formalmente richiesto alla dirigenza parigina di essere ceduto, consapevole che la concorrenza offensiva della squadra campione d'Europa non gli lascerà mai spazio da titolare. Una decisione maturata lentamente, ma pressoché emblematica, come lo è stataper tutti i 120 minuti nella finale dia Budapest, nella quale Lee non ha disputato nemmeno un minuto in campo.

I dati, inoltre, raccontano meglio di ogni parola la marginalità del coreano dai piani tecnici di Luis Enrique. In campionato ha collezionato 27 presenze pari a 1500 minuti totali, partendo titolare solo in 18 occasioni su 34 giornate, con 9 ingressi dalla panchina e 3 gol segnati. In Champions il quadro è ancora più desolante: 10 presenze per appena 267 minuti, con una media di 17,8 minuti a partita e zero gol.

SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 5 MARZO 2024: Kang-in Lee durante la gara degli Ottavi di Champions League tra Real Sociedad e Paris Saint-Germain alla Reale Arena. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La filosofia che si sposa con quella di Simeone

è convinto che Kang-in Lee possieda il cosiddetto 'DNA Colchonero': qualità tecniche, intensità e spirito di sacrificio chesaprebbe esaltare dal primo allenamento. Tatticamente, il sudcoreano può agire sia da attaccante che da esterno destro neldel Cholo: la sua capacità di dribbling, la visione di gioco e il pressing offensivo lo rendono un profilo complementare ad, che ha detto addio all'Atletico. Con la maglia delaveva già dimostrato di saper prosperare in un sistema tattico rigoroso, contribuendo con gol e assist in un contesto difensivamente organizzato. Il ritorno in Liga potrebbe quindi risvegliare il miglior Kang-in Lee.

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