L'Inghilterra si presenta ai Mondiali 2026 con le solite ambizioni e speranze che muove il popolo di Sua Maestà a riempire pub e piazze al coro ci It's Coming Home. La rosa della nazionale inglese è senza dubbio uno delle più talentuose del Mondiale. A sessant'anni dall'unico titolo mondiale conquistato nel 1966, i "Three Lions" sperano finalmente di interrompere una lunga attesa e trasformare il proprio potenziale in un successo storico.

I giochi vecchi nella saga di Toy Story

Cole Palmer - Ph Getty Images

Le esclusioni illustri di Thomas Tuchel hanno fatto storcere il naso a stampa, giornali, ma non solo. Cole Palmer e Phil Foden sono gli esempi più clamorosi, ma non bisogna dimenticarsi di Adam Wharton e Morgan Gibbs-White. Harry Maguire fedelissimo di Gareth Southgate è stato lasciato in un angolo da Tuchel come i giocattoli vecchi nella saga di Toy Story, il commissario tecnico tedesco rischia tantissimo. Leggendo comunque la lista dei convocati si nota come l'abbondanza di talento potrebbe addirittura essere un problema alle volte. I tifosi dell'Inghilterra sperano ovviamente che le scelte di Tuchel siano state azzeccate.

It's Coming Home?

Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra - Ph GettyImages

La nazionale inglese può contare su un mix ideale di esperienza e gioventù. Il capitano Harry Kane continua a essere il punto di riferimento offensivo della squadra, forte di una straordinaria continuità realizzativa e una fame di gol incredibile. Il numero 10 dell'Inghilterra è già entrato nella storia del Bayern Monaco e della Bundesliga, per ambire al Pallone d'Oro però dovrà ripetersi anche al Mondiale. Accanto a lui brilla la luce di Jude Bellingham e Bukayo Saka, con Declan Rice vice capitano e regista di un centrocampo che dai tempi di Steven Gerrard e Frank Lampard è stato da sempre dichiarato come uno dei più forti del mondo. L'Inghilterra di Thomas Tuchel è una creatura in continua mutazione, il manager tedesco non ha mai entusiasmato gli inglesi, ma al contrario di altri predecessori non ha figli e figliastri. Intanto nei pub di Londra e di tutta l'Inghilterra c'è già il tutto esaurito.