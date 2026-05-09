Upton Park intimidiva con il caos e la vicinanza al campo. Il London Stadium lo fa in modo diverso: viaggio nella trasformazione della casa del West Ham
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Mentre la Premier League 2025-26 è arrivata alle sue frenetiche battute finali, nella capitale inglese è tutto pronto per West Ham-Arsenal, in programma sabato 9 maggio alle 17.30 italiane. Per i padroni di casa, sarà un appuntamento con il destino: gli Hammers, a 36 punti, rischiano la retrocessione, e i Gunners, in volata verso un titolo tanto atteso, sono un avversario in grado di far tremare i polsi anche ai più duri e puri. Ma il West Ham questa volta potrebbe avere un asso nella manica: gioca in casa.
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Il vecchio Boleyn Ground e l'anima dell'East EndPer molti anni, giocare in trasferta contro il West Ham ha significato doversi misurare con un ambiente apertamente ostile, che comprendeva non solo le gradinate dello stadio, ma tutta Upton Park, che circondava come una cintura il vecchio Boleyn Ground. Tra i primi anni Novanta e Duemila, tutto, dalle stradine strette dell'East End all'atmosfera dei pub, già gremiti molte ore prima del calcio d'inizio, contribuiva a suggerire l'idea di essere ospiti poco graditi, e che il confine tra "dentro" e "fuori" fosse divenuto già inesistente.
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La rivalità tra i due club non è mai stata la più sentita di Londra, ma i suoi contorni sono sempre stati definiti: da una parte l'East End operaio e il retaggio della working class, dall'altra una delle squadre più internazionali del calcio inglese, entrambe con due tifoserie e due diverse estetiche del calcio. Qualche attrito era inevitabile.
Il trasloco al London StadiumNel 2016 la squadra lascia Upton Park e si trasferisce nel nuovissimo London Stadium, realizzato in occasione delle Olimpiadi del 2012. A motivare la scelta era l'ambizione di portare il West Ham nel calcio moderno, capace di rimanere stabilmente tra le prime posizioni della classifica, e soprattutto di aumentare i ricavi. Il salto era evidente: la nuova struttura può ospitare circa 60.000 tifosi, ha linee moderne e una dimensione vistosamente più internazionale e telegenica. Ma non sempre l'atmosfera sopravvive a questi traslochi.
Per i tifosi più old school, il nuovo stadio era freddo, dispersivo, troppo distante dal campo. Tra gli spalti e i giocatori, c'era di mezzo una pista di atletica: una separazione fisica che diventava anche simbolica e che agli avversari restituiva una sensazione meno claustrofobica. Giocare contro il West Ham faceva meno paura.
Ad ogni cambiamento radicale, anche quando è "in meglio", serve tempo, e così fu anche per il London Stadium. Vincere è sempre rinfrancante, e con la crescita della squadra nelle competizioni internazionali, gli Hammers iniziarono a creare nuovi ricordi nella loro nuova casa, e anche i più refrattari finirono per abituarsi. Le notti europee culminate con la vittoria nella finale di Conference League del 2023 fecero il loro lavoro: il London Stadium non è (e non sarà mai) Upton Park, ma oggi non è più solo "lo stadio olimpico".
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Il West Ham e il suo stadio, ieri e oggi
Si sente dire spesso che l'anima di un luogo è fatta dalle persone che lo abitano, e in un certo senso la paura che il Boleyn Stadium trasmetteva agli avversari è sopravvissuta in un'altra forma. Quello che un tempo era un timore in senso fisico, oggi si è trasformato in rumore, volume e consapevolezza. Un sentimento, quest'ultimo, che il West Ham avrà più che mai bisogno di tirare fuori contro gli aspiranti campioni 2025-26.
Oggi non può più affidarsi alla struttura compatta e rabbiosa di una volta, che odorava di birra e cemento bagnato, ma deve dimostrare di essere all'altezza dell'arena più grande e moderna in cui ha scelto di abitare.
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