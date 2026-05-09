Mentre la Premier League 2025-26 è arrivata alle sue frenetiche battute finali, nella capitale inglese è tutto pronto per West Ham-Arsenal, in programma sabato 9 maggio alle 17.30 italiane. Per i padroni di casa, sarà un appuntamento con il destino: gli Hammers, a 36 punti, rischiano la retrocessione, e i Gunners, in volata verso un titolo tanto atteso, sono un avversario in grado di far tremare i polsi anche ai più duri e puri. Ma il West Ham questa volta potrebbe avere un asso nella manica: gioca in casa.

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Il vecchio Boleyn Ground e l'anima dell'East End

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Per molti anni, giocare in trasferta contro il West Ham ha significato doversi misurare con, che comprendeva non solo le gradinate dello stadio, ma tutta. Tra i primi anni Novanta e Duemila, tutto, dalle stradine strette dell'East End all'atmosfera dei pub, già gremiti molte ore prima del calcio d'inizio, contribuiva a suggerire l'idea di essere ospiti poco graditi, e che il confine tra "dentro" e "fuori" fosse divenuto già inesistente.Casa del West Ham durante l'immenso periodo che va, il Boleyn Ground era il prolungamento ideale del suo quartiere. Lee il rumore che si incanalava verso il basso avevano contribuito a conservare l'atmosfera rustica del calcio popolare anche mentre la Premier League iniziava a trasformarsi in un prodotto globale. Era un campo duro, scomodo, emotivamente difficile da affrontare. Per le squadre più tecniche e controllate come l' Arsenal , incontrare il West Ham significava anche calarsi in

La rivalità tra i due club non è mai stata la più sentita di Londra, ma i suoi contorni sono sempre stati definiti: da una parte l'East End operaio e il retaggio della working class, dall'altra una delle squadre più internazionali del calcio inglese, entrambe con due tifoserie e due diverse estetiche del calcio. Qualche attrito era inevitabile.

Adesivi dei tifosi del West Ham su un segnale stradale prima della partita di Premier League tra West Ham ed Everton al London Stadium il 25 aprile 2026. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Il trasloco al London Stadium

, realizzato in occasione delle Olimpiadi del 2012. A motivare la scelta era l'ambizione di portare il West Ham nel calcio moderno, capace di rimanere stabilmente tra le prime posizioni della classifica, e soprattutto di aumentare i ricavi. Il salto era evidente: la nuova struttura può ospitare circa, ha linee moderne e una dimensione vistosamente. Ma non sempre l'atmosfera sopravvive a questi traslochi.

Per i tifosi più old school, il nuovo stadio era freddo, dispersivo, troppo distante dal campo. Tra gli spalti e i giocatori, c'era di mezzo una pista di atletica: una separazione fisica che diventava anche simbolica e che agli avversari restituiva una sensazione meno claustrofobica. Giocare contro il West Ham faceva meno paura.

Ad ogni cambiamento radicale, anche quando è "in meglio", serve tempo, e così fu anche per il London Stadium. Vincere è sempre rinfrancante, e con la crescita della squadra nelle competizioni internazionali, gli Hammers iniziarono a creare nuovi ricordi nella loro nuova casa, e anche i più refrattari finirono per abituarsi. Le notti europee culminate con la vittoria nella finale di Conference League del 2023 fecero il loro lavoro: il London Stadium non è (e non sarà mai) Upton Park, ma oggi non è più solo "lo stadio olimpico".

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Il West Ham e il suo stadio, ieri e oggi

Vista generale dall'esterno dello stadio, mentre i tifosi si godono l'atmosfera pre-partita prima del quarto di finale di FA Cup tra West Ham e Leeds il 5 aprile 2026. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Si sente dire spesso che l'anima di un luogo è fatta dalle persone che lo abitano, e in un certo senso la paura che il Boleyn Stadium trasmetteva agli avversari è sopravvissuta in un'altra forma. Quello che un tempo era un timore in senso fisico, oggi si è trasformato in rumore, volume e consapevolezza. Un sentimento, quest'ultimo, che il West Ham avrà più che mai bisogno di tirare fuori contro gli aspiranti campioni 2025-26.

Oggi non può più affidarsi alla struttura compatta e rabbiosa di una volta, che odorava di birra e cemento bagnato, ma deve dimostrare di essere all'altezza dell'arena più grande e moderna in cui ha scelto di abitare.