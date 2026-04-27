Tony Goodman, 52 anni, soprannominato "Hungry Hammer", ha sfruttato al meglio il suo viaggio di quattro ore sulla Great Western Railway da St. Austell a Londra per vedere il suo West Ham contro l'Everton. Il tifoso inglese, anche prima della bistecca, era già noto per un altro episodio unico durante un viaggio in treno verso Brighton, quando rimasto senza bevande a causa di ritardi ferroviari, ha ordinato delle birre tramite Uber Eats. Il corriere lo ha incontrato direttamente sulla banchina della stazione durante una breve sosta, permettendogli di recuperare il pacco e risalire sul vagone appena prima della ripartenza.

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Hungry Hammer, il comodo pranzo in treno verso Londra

Dopo aver collegato la piastra per capelli alla presa del treno,ha tirato fuori una bistecca. Ha successivamente posizionato la bistecca marinata tra la piastra per capelli, che sfrigolava rumorosamente, usandola come unadavanti a due fette di pane imburrato.

Durante la bizzarra scena e mentre il profumo di arrosto di manzo si diffondeva nell'intera cabina, una passeggera con in braccio il suo bambino si è voltata a guardare la scena surreale scoppiando a ridere, mentre altri rimangono sbalorditi o increduli alla visione di ciò che stava accadendo in quel vagone.

Ad un certo punto la piastra per capelli dev'essersi surriscaldata, portando Hungry Hammer a saltare dal sedile per poi simpaticamente minimizzare dicendo di voler dividere il panino, per lui troppo grande, con qualcun altro.

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La telecamera si è quindi allontanata, mostrando Goodman con indosso una maglietta con il nome della leggenda italiana degli Hammers Paolo Di Canio stampato sopra un logo modificato della Birra Moretti, concludendo poi con questa dichiarazione: "Non ho certo rivoluzionato i viaggi in treno, ma almeno ora abbiamo qualcosa da mangiare."

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