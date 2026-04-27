La giornata numero 34 di Premier League non ha deluso e come sempre, tra emozioni e colpi di scena, torniamo puntuali come ogni lunedì per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello e affascinante del mondo. In cima l'Arsenal di Mikel Arteta si riprende dopo due sconfitte di fila, la vittoria nel Nord di Londra all'Emirates Stadium contro il Newcastle restituisce serenità ai Gunners. Decide il solito Ebrechi Eze con un gol dei suoi. Il Manchester City, impegnato nella semifinale di Fa Cup contro i Saints a Wembley, scivola a meno tre dalla vetta ma con una partita da recuperare. In fondo alla classifica West Ham e Tottenham si danno battaglia, gli Spurs vincono 1-0 in casa dei Wolves, gli Hammers si aggrappano alla fame di gol di Callum Wilson che al minuto 92 fa venire giù il London Stadium.

L'Arsenal si aggrappa alle prodezze di Eze

Eberechi Eze con la maglia dell'Arsenal - Ph Getty Images

L'Arsenal dopo due ko di fila ritrova vittoria, tre punti e consapevolezza perdute contro Bournemouth e Manchester City. le ultime settimane dei Gunners sono state molto travagliate, ma il gol di Eze dopo nove minuti ha allontanato i brutti pensieri e le critiche della stampa. Arteta si aggrappa al suo numero 10, l'ex del Crystal Palace toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali e regala una vittoria di un peso specifico importante alla squadra di Londra Nord. Con dodici punti in palio, quindici per il City che ha una partita in meno, la Premier League potrebbe davvero decidersi all'ultima giornata.

Callum Wilson di mestiere segna gol decisivi

Callum Wilson, West ham segna il gol decisivo nel match contro l'Everton del 25 Aprile 2026 in Premier League - Ph Getty Images

West Ham e Tottenham continuano a giocarsi la salvezza sull'asse d'equilibrio, il cammino è lungo ancora quattro giornata con dodici punti a disposizione. Gli Spurs vincono sul campo dei Wolves già retrocessi in Championship con un gol negli ultimi dieci minuti, gli Irons sconfiggono in casa l'Everton per 2-1, con al rete di Callum Wilson che di mestiere entra dalla panchina e segna sempre gol decisivi. Al minuto 92 l'attaccante degli Hammers timbra il cartellino, puntuale come sempre. Adesso la classifica recita: West Ham 36 punti e Tottenham 34 punti.