In occasione della finale di Carabao Cup, un tifoso è stato fermato dopo aver provato ad entrare a Wembley senza biglietto accodandosi ad uno spettatore pagante

Francesco Di Chio 23 marzo - 12:27

Benjamin Bailey - 27 anni - è stato arrestato nella giornata di domenica. L'accusa è quella di "tailgating": essere entrato a Wembley sprovvisto di biglietto per assistere alla finale di Carabao Cup tra Manchester City e Arsenal, vinta 2-0 dai citizens. Ora rischia 5 anni di divieto dagli stadi e una multa di 1000 sterline.

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"Tailgating" a Wembley ma non solo — Bailey è stato arrestato poco prima dell'inizio del match tra Citizens e Gunners, poiché beccato ad entrare senza biglietto nello stadio di Wembley. L'uomo stava facendo "tailgating", ovvero si era accodato dietro una persona che stava superando i tornelli di Wembley grazie ad un biglietto valido. Questa pratica è diventata un reato penale dopo la finale di Euro 2020, nella quale centinaia di persone si erano introdotte illegalmente, sempre a Wembley, per la gara tra Italia e Inghilterra vinta dagli azzurri ai rigori. Oltre a Bailey, altri due uomini sono in stato di fermo per lo stesso reato. Contemporaneamente, sempre a Londra, un altro uomo veniva fermato per lo stesso motivo nello stadio del Tottenham. L'uomo poi è stato rilasciato su cauzione.

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Regole più stringenti in Inghilterra — Queste misure di sicurezza sono state appunto prese dopo i massicci episodi verificatisi a Euro 2020. A seguito della partita, la Baronessa Louise Casey aveva condotto una revisione, dalla quale era emerso che erano state messe a rischio molte vite a causa di questi ingressi incontrollati. La stima è stata di circa 2000 persone entrate senza biglietto, violando 17 tornelli. Da li la decisione di applicare delle misure più restrittive circa gli ingressi negli stadi. Stando a quanto riporta la polizia inglese, gli arresti in occasione della finale di League Cup di domenica sono stati 20, a fronte dei 95 della finale 2025.

L'ispettore Capo Pete Dearden, responsabile dell'ordine pubblico e messo al comando della polizia in occasione della partita, si è ritenuto soddisfatto dell'operato dei suoi uomini. "Tanta pianificazione strategica entra in queste operazioni. Ci aspettiamo standard elevati e oggi ogni ufficiale li ha rispettati." Ha poi continuato: "Sono stati implementati enormi cambiamenti rispetto allo scorso anno, e ora useremo il successo di questa operazione come modello per tutta l’estate a Wembley, così che i tifosi possano godersi le partite in sicurezza."