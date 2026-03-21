Dopo i numerosi arresti avvenuti nella finale di Carabao Cup dello scorso anno, il governo ha deciso di rendere penale l'ingresso negli impianti senza biglietto

Mattia Celio Redattore 21 marzo - 16:35

Negli anni passati, l’ingresso allo stadio senza regolare biglietto rappresentava una pratica piuttosto diffusa e, in alcuni contesti, quasi tollerata. Oggi, grazie a controlli più rigorosi e a sistemi di sicurezza avanzati, il fenomeno si è notevolmente ridimensionato. Tuttavia, non manca ancora qualche individuo che tenta di aggirare le regole, cercando di accedere agli impianti sportivi senza titolo valido o attraverso biglietti contraffatti. Una guerra nella quale molte volte si è trovata il mondo del calcio ma ora in Inghilterra hanno trovato il modo per "combatterla". Tramite una legge approvata dalla FA, a partire da questo fine settimana entrare in un impianto sportivo senza biglietto sarà riconosciuto come reato penale.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Inghilterra, l'ingresso senza biglietto diventa reato: legge in vigore da questo fine settimana — A partire da questo fine settimana, in Inghilterra sarà considerato reato entrare nello stadio senza biglietto. La violazione prevederà il divieto dagli impianti sportivi per cinque anni e multe fino a 1.000 sterline. La legge è stata introdotta in concomitanza con la finale di Carabao Cup di domenica tra Arsenal-Manchester City, dopo che la polizia ha arrestato 68 tifosi che avevano tentato di entrare a Wembley senza biglietto durante la finale dello scorso anno.

La questione dei "furbetti del biglietto" stava ormai diventando un problema sempre più diffuso per la Football Association e per alcuni club della Premier League, motivo per cui il governo inglese ha deciso di reagire. Il Guardian ha rivelato poco dopo la finale del 2025 tra Newcastle e Liverpool che la FA stava sollecitando il governo a rendere il tailgating un reato penale, una campagna di lobbying che ha avuto successo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

La finale di Euro 2020 tra Inghilterra-Italia, per esempio, ha visto l'ingresso nello stadio di ben 2000 tifosi senza biglietto, di cui 400 sono stati individuati e cacciati. Un'indagine indipendente sui disordini tra la folla, condotta da Louise Casey e pubblicata quello stesso anno, ha inoltre rilevato che un gruppo di circa 6.000 persone senza biglietto si stava preparando a prendere d'assalto lo stadio in caso di vittoria dell'Inghilterra.

La stessa Casey ha accolto con favore la legge, presentata tramite un disegno di legge di iniziativa parlamentare da Linsey Farnsworth, deputata laburista per Amber Valley. "Intrufolarsi a una partita di calcio senza biglietto non è un gesto innocuo - ha affermato Casey - Mette a repentaglio la sicurezza dei tifosi e del personale che hanno diritto all'ingresso."

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative: