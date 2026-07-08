Inizia l'era Amorim. La società rossonera, dopo il tragico tracollo finale che ha portato alla mancata qualificazione in Champions League, cerca di risorgere dalle macerie della precedente stagione affidandosi a Ruben Amorim. L'ex tecnico del Manchester United, anche lui proveniente da un'esperienza tutt'altro che brillante in Premier League, ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa da allenatore rossonero e, decisamente interessante, è stato il commento sul futuro del Diavolo.

Il "nuovo" Milan di Amorim

Durante la sua presentazione in conferenza stampa,ha dapprima esordito parlando in generale del club meneghino: "Gerryha dichiarato che vogliamo giocare a calcio, la qualità di gioco è importante. La storia del Milan e della squadra in generale, sono le persone. Ho meravigliosi ricordi del Milan degli anni precedenti e dei suoi calciatori, adesso sono qui e sento sia la soddisfazione che la responsabilità.In Serie A è molto complicato, ma sarà una bella sfida. La nostra intenzione sarà quella di cercar di dominare fin dal primo match".

MILANO, ITALIA - 8 LUGLIO: Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim (a sinistra), e il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, partecipano a una conferenza stampa presso Casa Milan l'8 luglio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Continuando, il tecnico portoghese ha fatto un excursus di quello che sarà il suo Milan: Come giocherà il mio Milan? La mia intenzione sarà quella di recuperar palla al più presto possibile possibile e giocare un calcio bello da vedere, che possa divertire i tifosi rossoneri. Ci vorrà un po’ di tempo all'inizio, però, quando si va a caccia della vittoria si hanno grandi responsabilità. Ho fatto errori prima e magari farò errori adesso, ma alla base ci sarà sempre un'idea di come voglio giocare. Per cui, si penserà a vincere la prima partita in Serie A, poi la seconda e successivamente costruiremo l'intero sistema".

Amorim su alcuni giocatori del Milan

Amorim ha inoltre parlato della situazione in attacco (uno dei punti deboli della precedente stagione) dei rossoneri: "L'acquisto di Gonçalo Ramos? Non è compito mio spiegare la motivazione dietro la scelta. Credo moltissimo in lui e lo avete già visto contro la Croazia: ha fatto gol con 3 calciatori addosso, una situazione che nel calcio giocato in Italia si vede spesso. Secondo me, Ramos rappresenta più di un semplice calciatore, è un messaggio, cioè crediamo nel gruppo e nella squadra. Su Rafa Leao? Pulisic? Giocatore di grande talento. Si è fatto male con gli USA, ma è perfetto per il calcio giocato in Serie A, con squadre che sanno difendere molto bene. Pulisic può fare la differenza e per quanto riguarda il suo ruolo ho le idee chiare: Cris può giocare con il destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato del campo. Quindi, non lo voglio sulla linea ma tra le linee". Durante la sua presentazione,ha inoltre parlato della situazione in attacco (uno dei punti deboli della precedente stagione) dei rossoneri: "L'acquisto di? Non è compito mio spiegare la motivazione dietro la scelta. Credo moltissimo in lui e lo avete già visto contro la Croaziaha fatto gol con 3 calciatori addosso, una situazione che nel calcio giocato in Italia si vede spesso. Secondo me, Ramos rappresenta più di un semplice calciatore, è un messaggio, cioè crediamo nel gruppo e nella squadra. Su Leao ha giocato molto bene al campionato mondiale, ma in generale sono contento dell'intera squadra.? Giocatore di grande talento. Si è fatto male con gli USA, ma è perfetto per il calcio giocato in Serie A, con squadre che sanno difendere molto bene.può fare la differenza e per quanto riguarda il suo ruolo ho le idee chiare: Cris può giocare con il destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato del campo. Quindi, non lo voglio sulla linea ma tra le linee".

🚨🗣️ Ruben Amorim on Luka Modrić's AC Milan future:



"We want to keep him for his experience, I've spoken with him twice and if necessary we can meet again."



"I'm not telling you he'll play all the matches, but we want to count on Modric for next season." pic.twitter.com/Pe93AU1egN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 8, 2026

Infine, l'ex allenatore del Manchester United ha parlato della situazione in chiave mercato di alcuni giocatori del Milan: "Vogliamo tenere Modric per la sua esperienza, ho parlato con lui in due occasioni. E se servirà, posso contattarlo di nuovo. È un calciatore straordinario, è una figura di riferimento per noi. Vogliamo contare su di lui per la prossima stagione. La dirigenza ha parlato con lui e anche io ho parlato con lui: deve riposare dopo i Mondiale e tra qualche giorno credo di riaverlo a disposizione. Chukwueze? Resta con noi, ci servono calciatori in grado di giocare uno contro uno. Il ruolo di Saelemaekers? Può giocare sia a destra che a sinistra, anche a lui piace andare in uno contro uno".