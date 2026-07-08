Il Tottenham dopo avere speso 98 milioni di euro per Mateus Fernandes del West Ham e 116 milioni di euro per Sandro Tonali dal Newcastle, adesso piomba sull'attaccante del Milan, Rafael Leão.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra gli Spurs avrebbero messo nel mirino il portoghese. L'esterno del Milan rappresenterebbe un profilo ideale per un calcio offensivo e verticale del Tottenham di Roberto De Zerbi. Le indiscrezioni parlano di contatti tra il club londinese e l'entourage del giocatore, mentre il Milan sarebbe disposto ad ascoltare offerte importanti, con una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.

Rafael Leão l'uomo giusto per De Zerbi?

Rafael Leao - Ph Getty Images

Per gli Spurs si tratterebbe di un investimento strategico. Dopo una stagione complicata nell'ultima stagione di Serie A, il club vuole tornare a competere ai massimi livelli della Premier League puntando su calciatori in grado di fare la differenza nell'uno contro uno. Leão risponde perfettamente a questo identikit: un esterno capace di spaccare le difese e di garantire gol e assist con continuità quando esprime il suo massimo potenziale. Gli spazi e le praterie della Premier League potrebbero essere terreno fertile per le cavalcate del portoghese. Dal punto di vista tattico, il portoghese potrebbe occupare stabilmente la corsia sinistra dell'attacco, sfruttando gli spazi creati dai movimenti delle altre punte. La sua capacità di partire largo per poi accentrarsi rappresenterebbe un'arma preziosa contro difese chiuse, mentre in contropiede sarebbe probabilmente uno dei giocatori più pericolosi dell'intera Premier League.

Operazione non semplice

LONDON, ENGLAND - APRIL 18: Roberto De Zerbi, Manager of Tottenham Hotspur, looks on during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Brighton & Hove Albion at Tottenham Hotspur Stadium on April 18, 2026 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Naturalmente, l'operazione non si presenta semplice. Il Tottenham dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club interessati al giocatore e con un ingaggio importante. Inoltre, servirà trovare l'intesa economica con il Milan, che non ha intenzione di svendere uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Nonostante le difficoltà, il nome di Rafael Leão continua a essere uno dei più caldi per il mercato degli Spurs.