Il futuro di Trevoh Chalobah potrebbe essere in Serie A. Il difensore del Chelsea è infatti al centro di un interessante duello di mercato tra Como e Inter, due club che hanno individuato nel centrale inglese il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Como o Inter?

Trevoh Chalobah in azione con la maglia del Chelsea - Ph Little/Getty Images

Il Como di Cesc Fàbregas si è mosso con decisione nelle ultime settimane, arrivando a presentare una prima offerta al Chelsea. I Blues, però, hanno respinto la proposta dei lariani di 25 milioni più bonus ritenendola inferiore alla valutazione del giocatore, fissata intorno ai 35 milioni di euro. Nonostante il rifiuto, il club lariano non sembra intenzionato a mollare la presa ed è pronto a tornare all'attacco con una nuova proposta. Nel frattempo si è inserita con forza anche l'Inter. I nerazzurri apprezzano da tempo Chalobah per la sua duttilità, la capacità di giocare sia in una difesa a tre sia in una linea a quattro e per l'esperienza maturata in Premier League. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e dall'Italia, il giocatore avrebbe dato priorità proprio all'Inter, mentre i suoi agenti sarebbero già stati a Milano per discutere i termini di un possibile accordo personale.

Trevoh Chalobah in cima alla lista dei desideri

Trevoh Chalobah in azione con la maglia del Crystal Palace - Ph Little/Getty Images

Classe 1999 e cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Chelsea, Chalobah arriva da una stagione positiva, nella quale ha confermato affidabilità e continuità, attirando l'attenzione di diversi club europei. La sua convocazione con l'Inghilterra ai Mondiali 2026 ha ulteriormente aumentato il suo valore sul mercato. Il Como seguiva già il difensore ai tempi in cui giocava al Crystal Palace. La sensazione è che la sfida sia ormai un testa a testa tra Como e Inter. Il club lombardo può offrire un progetto ambizioso e un ruolo centrale nella squadra di Fàbregas, mentre i nerazzurri rappresentano l'opportunità di lottare subito per lo Scudetto.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione di Trevoh Chalobah. Il Chelsea resta fermo sulla propria valutazione economica, mentre Como e Inter preparano le rispettive mosse per convincere i Blues a lasciar partire uno dei difensori più ricercati di questa sessione di mercato.