Dopo aver acquistato un attaccante del calibro di Gonçalo Ramos, il Milan piazza anche il colpo in difesa con l'arrivo di Mario Gila. Negli ultimi minuti, infatti, il club proveniente dalla Lombardia ha trovato l'accordo con la Lazio per ottenere il difensore centrale spagnolo. Il calciatore, nel corso della giornata odierna, ha parlato con la squadra della capitale dicendo loro di voler andare al Milan, che considerava l'unica destinazione gradita.

Mario Gila sarà un nuovo giocatore del Milan

🚨🔴⚫️ AC Milan agree deal to sign Mario Gila from Lazio, here we go! New centre back for Rúben Amorim.



Club to club verbal agreement in place after 5 year deal agreed with Gila who asked to leave and join Milan project. 🇪🇸



Real Madrid receive 50% of the deal. pic.twitter.com/AJMGgv8pyB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Negli ultimi minuti, diversi fonti di calciomercato tra cuihanno riportato la notizia riguardante la chiusura dell'operazione. Dopo aver trovato l'accordo con il giocatore sul contratto, il Milan ha ottenuto anche il sì da parte della Lazio e del suo presidente. Dopo un'iniziale offerta, poi respinta, che superava i, alla fine i rossoneri spenderannoper Mario Gila, che diverrà il nuovo difensore centrale della squadra allenata da. Tra l'altro, anche ilsorride: infatti, Fabrizio Romano ha riportato che la squadra dellaaveva ilsulladel giocatore. Di conseguenza, la Lazio ed il Real Madrid hanno guadagnatoa testa.

Già negli scorsi mesi, il club rossonero aveva messo nella lista degli obiettivi Gila visto che piaceva a Massimiliano Allegri. Tuttavia, gli esoneri del tecnico livornese ed del direttore sportivo Igli Tare hanno allontanato l'arrivo del difensore spagnolo che, intanto, era finito nel mirino di Atalanta e Napoli. La squadra campana, che intanto ha ingaggiato proprio Allegri come nuovo allenatore, sembrava essere in vantaggio ed aveva trovato anche l'accordo col giocatore sul contratto, ma mancava ancora quello con la Lazio.

Roma, Italia- 12 maggio 2026: Mario Gila durante l'allenamento della Lazio prima della finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter a Formello. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Negli ultimi giorni, però, il Milan ha fatto un nuovo tentativo per il difensore. L'obiettivo era quello di battere la concorrenza delle due big di Serie A e, soprattutto, quella dei partenopei. Dopo aver ottenuto la risposta positiva da parte del difensore centrale sul contratto, nella giornata odierna il Diavolo ha strappato anche il si della Lazio. Nei prossimi giorni, quindi, il club rossonero ed Amorim daranno il benvenuto al nuovo calciatore che andrà a migliorare il pacchetto difensivo del Milan.