Per la stagione che verrà, il Milan ha intenzione di effettuare acquisti anche pensando al futuro e ha messo nel mirino Konstantinos Karetsas. Il giocatore, infatti, è nato nel 2007 ed attualmente veste la maglia del Genk, club che milita nella massima divisone belga. Con il greco nella lista degli obiettivi, il Diavolo allenato da Ruben Amorim vuole rinforzare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, i rossoneri devono fare i conti con la valutazione del calciatore ed anche con le eventuali cessioni che verranno fatte nel corso della finestra di calciomercato.

Moretto: "Milan su Karetsas, ma viene valutato 35-40 milioni"

In questa sessione di calciomercato, il Milan effettuerà diversi acquisti ma anche cessioni. Dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos , pagato più di, il Diavolo ha trovato l'accordo con laper portare in rossonero il difensore centrale. Il giocatore spagnolo, negli ultimi giorni, aveva già detto si alla proposta contrattuale dei rossoneri. La squadra meneghina punta anche a calciatori giovani con l'obiettivo di guardare verso il futuro. Per questo motivo il club ha messo gli occhi su Karetsas, talento greco nato nel 2007 che gioca in Belgio con la maglia del Genk. Del nuovo obiettivo del club lombardo ne ha parlato anche

Utrecht, Olanda - 22 gennaio 2026: Konstantinos Karetsas del Genk corre ol pallone durante la partita di Europa League tra Utrecht e Genk allo Stadion Galgenwaard. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Il giornalista nonché noto esperto di calciomercato ha parlato di questa situazione in uno degli ultimi video presenti sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le parole di Moretto: "Konstantinos Karetsas è un ragazzo di 18 anni che ha grandi qualità. Il suo valore di mercato è di circa 35-40 milioni di euro. Prima di andare su di lui, però, il Milan deve capire quando e come andrà via Rafael Leao. Dopo l'addio del portoghese, si dovrà vedere se ci saranno degli sviluppi sul calciatore greco che alla dirigenza rossonera piace molto. Ruben Amorim non solo apprezza l'idea di avere in rosa giocatori già pronti, ma vuole anche giovani che può far crescere".