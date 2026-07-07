Christian Pulisic si ferma ancora dopo il ko degli Stati Uniti. Le sue parole raccontano tutto: "Sono deluso da me stesso"
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Ancora una volta Christian Pulisic è costretto a fermarsi. L'attaccante del Milan, eliminato dal Mondiale con i suoi Stati Uniti, chiude nel peggiore dei modi un'altra tappa di una stagione tormentata, segnata da continui problemi fisici e da un finale amarissimo con la Nazionale statunitense.
Pulisic, un infortunio che preoccupaLa stagione di Pulisic si arricchisce dell'ennesimo capitolo negativo. L'esterno offensivo del Milan ha rimediato un nuovo infortunio nel corso della sfida disputata con gli Stati Uniti contro il Belgio, terminata con l'eliminazione della selezione americana. Un duro colpo per il numero 11 rossonero, costretto ad abbandonare il campo dopo un contrasto che gli ha provocato un doppio problema muscolare.
Nel post partita, Pulisic ha fatto chiarezza raccontando l'accaduto con sincerità ed esternando tutta la sua amarezza: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. È andata cosi, pazienza, ma ho tempo per recuperare. È un modo sfortunato di concludere il Mondiale, mi sentivo davvero bene. Sono deluso da ma stesso", ha concluso Pulisic.
Caricamento post Instagram...
Una stagione piena di stopIl nuovo stop rappresenta soltanto l'ultimo episodio di una stagione estremamente complicata per il giocatore statunitense. Dopo un avvio incoraggiante, il percorso di Pulisic è stato continuamente rallentato da problemi fisici che gli hanno impedito di trovare continuità, sia con il Milan sia con la Nazionale. Nel corso dell'annata, l'americano ha infatti dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici, partendo dalla lesione ai flessori della coscia datata ottobre 2025, che lo ha tenuto ai box per circa un mese, proseguendo con l'infiammazione all'anca che, ad inizio anno, lo ha nuovamente costretto a saltare diverse partite per circa due settimane. Tra maggio, giugno e luglio sono stati tre gli stop fisici, tra affaticamenti, infortuni al polpaccio e la distorsione della caviglia e del ginocchio appena avvenuta.
L'eliminazione degli USA chiude un finale amaroA rendere ancora più pesante il bilancio c'è l'eliminazione degli Stati Uniti, sconfitti dal Belgio negli Ottavi del Mondiale. Una partita che avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per trascinare la propria Nazionale e che invece si è trasformata nell'ennesimo rammarico di un'annata complicatissima. Per Pulisic, adesso inizia il percorso di recupero, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione segnata più dagli infortuni che dalle sue giocate individuali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA