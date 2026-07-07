Ancora una volta Christian Pulisic è costretto a fermarsi. L'attaccante del Milan, eliminato dal Mondiale con i suoi Stati Uniti, chiude nel peggiore dei modi un'altra tappa di una stagione tormentata, segnata da continui problemi fisici e da un finale amarissimo con la Nazionale statunitense.

Pulisic, un infortunio che preoccupa

La stagione disi arricchisce dell'ennesimo capitolo negativo. L'esterno offensivo delha rimediato un nuovo infortunio nel corso della sfida disputata con glicontro il, terminata con l'eliminazione della selezione americana. Un duro colpo per il numero 11 rossonero, costretto ad abbandonare il campo dopo un contrasto che gli ha provocato un

Nel post partita, Pulisic ha fatto chiarezza raccontando l'accaduto con sincerità ed esternando tutta la sua amarezza: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. È andata cosi, pazienza, ma ho tempo per recuperare. È un modo sfortunato di concludere il Mondiale, mi sentivo davvero bene. Sono deluso da ma stesso", ha concluso Pulisic.

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Una stagione piena di stop

Il nuovo stop rappresenta soltanto l'ultimo episodio di una stagione estremamenteper il giocatore statunitense. Dopo un avvio incoraggiante, il percorso diè stato continuamente rallentato da problemi fisici che gli hanno impedito di trovare continuità, sia con ilsia con la Nazionale. Nel corso dell'annata, l'americano ha infatti dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici, partendo dallaai flessori della coscia datata ottobre 2025, che lo ha tenuto ai box per circa un mese, proseguendo conall'anca che, ad inizio anno, lo ha nuovamente costretto a saltare diverse partite per circa due settimane. Tra maggio, giugno e luglio sono stati tre gli stop fisici, tra, infortuni ale ladella caviglia e del ginocchio appena avvenuta.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Christian Pulisic dell'AC Milan abbattuto dopo la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'eliminazione degli USA chiude un finale amaro

A rendere ancora più pesante il bilancio c'è l'eliminazione degli, sconfitti dalnegli Ottavi del Mondiale. Una partita che avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per trascinare la propria Nazionale e che invece si è trasformata nell'ennesimo rammarico di un'annata complicatissima. Per, adesso inizia il percorso di recupero, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione segnata più dagli infortuni che dalle sue giocate individuali.