Per il Milan oggi è il giorno di Mario Gila: il difensore spagnolo si sottoporrà alle visite mediche e si attende solo la sua firma sul contratto che lo lega ai rossoneri. Ma cresce l'attesa, intanto, per le prossime mosse del mercato milanista con il focus che si sposta sul centrocampo. Il futuro di Modric è ancora tutto da decifrare, con Amorim che si è espresso a favore di una riconferma. Poi da Ricci, a Jashari, a Fofana: ci sono diversi punti interrogativi.

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