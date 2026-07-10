Il Belgio si appresta ad affrontare uno degli ostacoli più complicati del proprio cammino in questo Mondiale 2026. La sfida contro la Spagna sarà decisiva per accedere alle semifinali. Tra i protagonisti più attesi c'è Romelu Lukaku, che dopo una stagione alquanto complicata sta ritrovando serenità e continuità. A tal proposito, intervenuto in conferenza stampa, Big Rom ha sottolineato il suo momento di forma ribadendo il suo ruolo all'interno della squadra.

Lukaku e il rapporto con la squadra

Romelu Lukaku sta vivendo un torneo abbastanza particolare. L'attaccante belga ha siglato finorainda subentrato. Il suo impatto si sta rivelando decisivo ai fini del risultato per i Diavoli Rossi.

FIUME, CROAZIA – 2 giugno 2026: Romelu Lukaku del Belgio esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l’amichevole internazionale tra Croazia e Belgio, disputata allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Fiume (Rijeka), Croazia. (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)

Il numero 9 del Napoli ha ribadito come il collettivo venga prima di qualsiasi traguardo personale, sottolineando che anche i suoi successi a livello di club sono stati costruiti mettendo il gruppo al primo posto: "Non mi reputo il migliore in niente. Bisogna sempre mettere il gruppo prima di qualsiasi cosa, così si diventa ambiziosi e si possono conquistare trofei. I miei titoli nei club sono arrivati proprio grazie a questo".

Guardando alla sfida contro la Spagna, l'ex Inter ha evidenziato il valore dell'avversario, riconoscendo negli avversari una squadra ostica da affrontare: "Conosciamo tutti la Spagna, sappiamo come gioca e quanto possono essere pericolosi. Dobbiamo farci trovare pronti e lottare su ogni pallone. Sappiamo cosa vogliamo fare e cosa abbiamo preparato. Abbiamo tutte le qualità per metterli in difficoltà. Loro sono fortissimi, ma anche noi lo siamo".

🇧🇪🗨️ Belgique - Lukaku : "Je dois aussi faire preuve de bon sens alors j’accepte"#beINFWC2026 pic.twitter.com/5jEF2ZaRdI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 10, 2026

La gestione del minutaggio e il discorso con Rudi Garcia

Big Rom nel corso della sua intervista ha voluto sottolineare il tema della propria condizione fisica, spiegando come la stagione appena passata sia stata caratterizzata da problemi fisici che lo hanno inevitabilmente fermato: ", purtroppo sono stato bloccato da molteplici infortuni quest'anno, è stato davvero difficile, ma ora sono pronto a tutto per la mia Nazionale".

Lo stesso ha rivelato di aver concordato con tutto lo staff tecnico e in particolar modo con Rudi Garcia una gestione del proprio minutaggio: "Non posso pretendere di giocare 60' minuti dall'inizio, per me questo sarebbe davvero complicato, penso che rischierei seriamente di farmi male, e nessuno vuole questo. Ho parlato prima del Mondiale con il Ct e lo staff, le decisioni le prendiamo insieme".

NAPOLI, ITALIA – 10 febbraio 2026: Romelu Lukaku del Napoli reagisce dopo aver sbagliato un calcio di rigore durante la serie dei rigori nella partita di Coppa Italia tra Napoli e Como 1907, disputata allo Stadio Diego Armando Maradona il 10 febbraio 2026 a Napoli, Italia.(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L'ex attaccante del Chelsea ha spiegato di aver accettato con molta maturità questa decisione, seppur ogni giocatore desideri partire sempre titolare. Lukaku è convinto che il suo contributo possa essere decisivo anche entrando a gara in corso:"Chi non vorrebbe partire titolare? Ogni giorno in allenamento ci impegniamo per questo. Ma sono contento dei minuti che sto avendo a disposizione, posso dare il mio contributo anche dalla panchina e lo sto facendo. L'importante è il Belgio, poi vengono i singoli".