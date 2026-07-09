Non perdere Spagna-Belgio: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Spagna e Belgio si sfidano venerdì 10 luglio alle ore 21:00 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, in una delle partite più attese del tabellone. Le due nazionali tornano ad affrontarsi in una gara ufficiale a distanza di quasi diciassette anni, con in palio un posto tra le migliori quattro del torneo. Entrambe arrivano all'appuntamento in grande fiducia, ma con caratteristiche molto diverse: la Spagna ha costruito il proprio percorso su una difesa praticamente perfetta, mentre il Belgio ha impressionato per la capacità di creare occasioni e segnare con continuità.
In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per vedere la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione, le piattaforme disponibili e le migliori soluzioni per seguire il risultato in tempo reale. Inoltre, nella tabella riportata di seguito, scoprirete come accedere gratuitamente a numerosi eventi sportivi in streaming tramite gli appositi link dedicati.
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Dove vedere Spagna-Belgio in diretta TV e streaming ufficialeChi vuole seguire Spagna-Belgio potrà farlo in esclusiva attraverso DAZN, che trasmetterà l'incontro sia in diretta streaming sia sui dispositivi compatibili con il servizio. La gara sarà visibile tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati. Per i tifosi alla ricerca di informazioni sulla copertura televisiva e online dell'evento, Dazn rappresenta il punto di riferimento per seguire la sfida del Gruppo F in tempo reale.
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Il momento di forma della SpagnaLa nazionale guidata da Luis de la Fuente sta attraversando uno dei migliori periodi della propria storia recente. Negli ottavi di finale La Roja ha eliminato il Portogallo grazie al gol nei minuti conclusivi di Mikel Merino, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta nella finale di UEFA Nations League del 2025.
Un successo che ha riportato la Spagna ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta dall'edizione vinta nel 2010. A rendere ancora più impressionante il cammino degli spagnoli è la straordinaria solidità difensiva. Con il successo contro il Portogallo, infatti, la Spagna è diventata la prima nazionale nella storia dei Mondiali a mantenere la porta inviolata per sei partite consecutive
Il momento del Belgio
Il Belgio si presenta a questa sfida con una lunga serie positiva alle spalle e con un attacco tra i più prolifici della competizione. Negli ottavi i Diavoli Rossi hanno travolto gli Stati Uniti con un netto 4-1, superando quota cento tiri complessivi nel torneo e confermandosi tra le squadre più offensive di questi Mondiali.
La formazione allenata da Rudi Garcia è imbattuta da 18 partite, con un bilancio di dodici vittorie e sei pareggi, e in questo periodo ha mantenuto una media superiore ai tre gol realizzati per incontro. Dopo il brillante cammino del 2018, concluso con il terzo posto, il Belgio è tornato tra le migliori otto del mondo e sogna di ripetere quell'impresa, facendo leva su una rosa ricca di qualità e fiducia.
Le probabili formazioni di Spagna-BelgioLa spagna scende in campo con il solito 4-2-3-1, con cui è riuscita a difendersi egregiamente ma segnare comunque diversi gol come accaduto contro l'Austria. La formazione di de la Fuente si affida alle qualità di Lamine Yamal e il momento di forma di Oyazarbal, goleador di questa squadra. Il Belgio risponde con lo stesso modulo, con Charles De Katelaere riferimento offensivo, coadiuvato da un tridente composto da Doku, De Bruyne e Trossard. In panchina, è pronto a entrare in qualsiasi momento Romelu Lukaku.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente.
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. All. Garcia.
Cosa aspettarsi dalla partitaSpagna e Belgio promettono di dare vita a uno dei quarti di finale più equilibrati del torneo. Da una parte ci sarà una Roja che concede pochissimo agli avversari e che nelle ultime quindici partite ha visto entrambe le squadre andare a segno soltanto in tre occasioni. Dall'altra un Belgio che ama attaccare, crea numerose opportunità e dispone di un reparto offensivo in grande forma.
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