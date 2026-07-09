Spagna e Belgio si sfidano venerdì 10 luglio alle ore 21:00 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, in una delle partite più attese del tabellone. Le due nazionali tornano ad affrontarsi in una gara ufficiale a distanza di quasi diciassette anni, con in palio un posto tra le migliori quattro del torneo. Entrambe arrivano all'appuntamento in grande fiducia, ma con caratteristiche molto diverse: la Spagna ha costruito il proprio percorso su una difesa praticamente perfetta, mentre il Belgio ha impressionato per la capacità di creare occasioni e segnare con continuità.

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Il momento di forma della Spagna

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Un successo che ha riportato la Spagna ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta dall'edizione vinta nel 2010. A rendere ancora più impressionante il cammino degli spagnoli è la straordinaria solidità difensiva. Con il successo contro il Portogallo, infatti, la Spagna è diventata la prima nazionale nella storia dei Mondiali a mantenere la porta inviolata per sei partite consecutive

Il momento del Belgio

Il Belgio si presenta a questa sfida con una lunga serie positiva alle spalle e con un attacco tra i più prolifici della competizione. Negli ottavi i Diavoli Rossi hanno travolto gli Stati Uniti con un netto 4-1, superando quota cento tiri complessivi nel torneo e confermandosi tra le squadre più offensive di questi Mondiali.

La formazione allenata da Rudi Garcia è imbattuta da 18 partite, con un bilancio di dodici vittorie e sei pareggi, e in questo periodo ha mantenuto una media superiore ai tre gol realizzati per incontro. Dopo il brillante cammino del 2018, concluso con il terzo posto, il Belgio è tornato tra le migliori otto del mondo e sogna di ripetere quell'impresa, facendo leva su una rosa ricca di qualità e fiducia.

Le probabili formazioni di Spagna-Belgio

La spagna scende in campo con il solito 4-2-3-1, con cui è riuscita a difendersi egregiamente ma segnare comunque diversi gol come accaduto contro l'Austria. La formazione di de la Fuente si affida alle qualità die il momento di forma di, goleador di questa squadra. Il Belgio risponde con lo stesso modulo, con Charles De Katelaere riferimento offensivo, coadiuvato da un tridente composto da Doku, De Bruyne e Trossard. In panchina, è pronto a entrare in qualsiasi momento

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. All. Garcia.

Cosa aspettarsi dalla partita

Spagna e Belgio promettono di dare vita a uno dei quarti di finale piùdel torneo. Da una parte ci sarà una Roja che concede pochissimo agli avversari e che nelle ultime quindici partite ha visto entrambe le squadre andare a segno soltanto in tre occasioni. Dall'altra un Belgio che, crea numerose opportunità e dispone di un reparto offensivo in

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