Abbandonato il sogno Marco Palestra, andato a Londra sponda Chelsea, l'Inter ha sondato diversi laterali destri a tutta fascia ma la scelta è ricaduta sull'israeliano Anan Khalaili. Il classe 2004 arriva dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus.

Eredità pesante

In appena tre stagioni da professionista,, prima ale, successivamente, all', ha collezionato 150 presenze e 22 reti complessive. Un bottino di tutto rispetto per un esterno che avrà il durissimo compito di sostituire e non far rimpiangere, volato ada. Infatti, l'olandese è stato per anni il terzo attaccante dei nerazzurri, colui che aveva la grande capacità di attaccare l'area e farsi trovare pronto sul secondo palo, oltre ad una fisicità e atletismo di altissimo livello.

BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 01: Anan Khalaili del R. Union Saint-Gilloise corre con la palla durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2025/26 tra R. Union Saint-Gilloise e Newcastle United FC allo Stadio RSC Anderlecht il 01 ottobre 2025 a Bruxelles, Belgio. (Photo by Omar Havana/Getty Images)

Dalla sua parte, però, Khalaili ha una maggiore qualità tecnica palla a terra ed è abile a calciare con entrambi i piedi. Inoltre, il suo trasferimento dal campionato israeliano a quello belga, avvenuto nel 2024, ha registrato un record. I 7.5 milioni spesi dall'Union Saint-Gilloise per prelevarlo dal Maccabi Haifa lo hanno reso il calciatore israeliano più pagato della storia.

🚨⚫️🔵 Anan Khalaili to Inter, here we go! Deal in place at €25m fixed fee plus add-ons to Union Saint-Gilloise.



Agreement with the right wing back done days ago and now also on club side after face to face meeting with Inter today, as revealed.



Inter have their new RWB. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/9o1o9D3Aui — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Rosa ancora da puntellare

L'arrivo diper 25 milioni più bonus ha riempito il buco lasciato da. Nel frattempo, l'ha ufficializzato l'acquisto didallaper 3 milioni come secondo portiere. Le diverse trattative messe in piedi nelle scorse settimane, relative asono definitivamente tramontate. Motivo per cui,stanno cercando i profili più adatti a rendere più competitiva una rosa già forte, possibilmente sorprendendo come fatto con l'acquisto dell'israeliano