Chivu può tirare un sospiro di sollievo: Khalaili è il nuovo laterale a tutta fascia

Marco Esposito
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Abbandonato il sogno Marco Palestra, andato a Londra sponda Chelsea, l'Inter ha sondato diversi laterali destri a tutta fascia ma la scelta è ricaduta sull'israeliano Anan Khalaili. Il classe 2004 arriva dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus.

Eredità pesante

In appena tre stagioni da professionista, Anan Khalaili, prima al Maccabi Haifa e, successivamente, all'Union Saint-Gilloise, ha collezionato 150 presenze e 22 reti complessive. Un bottino di tutto rispetto per un esterno che avrà il durissimo compito di sostituire e non far rimpiangere Denzel Dumfries, volato a Madrid da José Mourinho. Infatti, l'olandese è stato per anni il terzo attaccante dei nerazzurri, colui che aveva la grande capacità di attaccare l'area e farsi trovare pronto sul secondo palo, oltre ad una fisicità e atletismo di altissimo livello.
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BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 01: Anan Khalaili del R. Union Saint-Gilloise corre con la palla durante la partita della Fase a Gironi MD2 della UEFA Champions League 2025/26 tra R. Union Saint-Gilloise e Newcastle United FC allo Stadio RSC Anderlecht il 01 ottobre 2025 a Bruxelles, Belgio. (Photo by Omar Havana/Getty Images)

Dalla sua parte, però, Khalaili ha una maggiore qualità tecnica palla a terra ed è abile a calciare con entrambi i piedi. Inoltre, il suo trasferimento dal campionato israeliano a quello belga, avvenuto nel 2024, ha registrato un record. I 7.5 milioni spesi dall'Union Saint-Gilloise per prelevarlo dal Maccabi Haifa lo hanno reso il calciatore israeliano più pagato della storia.

Rosa ancora da puntellare

L'arrivo di Khalaili per 25 milioni più bonus ha riempito il buco lasciato da Dumfries. Nel frattempo, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni come secondo portiere. Le diverse trattative messe in piedi nelle scorse settimane, relative a Solet, Curtis Jones, Atta e Nico Paz sono definitivamente tramontate. Motivo per cui, Marotta e Ausilio stanno cercando i profili più adatti a rendere più competitiva una rosa già forte, possibilmente sorprendendo come fatto con l'acquisto dell'israeliano Khalaili.

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