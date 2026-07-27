Elia Caprile è uno dei migliori interpreti italiani nel ruolo di portiere. Ad oggi rappresenta un punto di riferimento dei rossoblù e sembra disposto a restare.

Francesco Lovino
FC Internazionale v Cagliari Calcio - Serie A

Inter-Cagliari, l'abbraccio pre partita tra Thuram e Sebastiano Esposito

Il Cagliari intensifica il lavoro a Ponte di Legno, tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Giunti al quarto giorno di lavoro nel proprio ritiro estivo prestagionale, si può già cominciare a guardare con entusiasmo alla prossima annata sportiva. I ragazzi di Pisacane sembrano piuttosto ambiziosi, come ha confermato Elia Caprile nell'ultima intervista rilasciata all'ANSA.

Cagliari, senti Caprile: "Obiettivi? Prima la salvezza, poi..."

Classe 2001, Elia Caprile è oggi considerato uno dei portieri italiani più promettenti e affermati del nostro campionato. Ancora 24enne, l'ex Napoli è stato protagonista nelle ultime due stagioni in Sardegna di una crescita non indifferente. È anche merito suo se il Cagliari è ancora in Serie A: "Si è all'interno di un percorso e solo con lavoro intenso si può crescere. Vogliamo raggiungere subito la salvezza. L'anno scorso abbiamo conquistato 43 punti e non era assolutamente scontato. Intanto assicuriamoci la permanenza in Serie A, quindi arriveranno altre soddisfazioni".
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PISA, ITALIA - 15 MARZO: Elia Caprile del Cagliari Calcio reagisce durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Cagliari Calcio all'Arena Garibaldi il 15 marzo 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Essendo a fine luglio, non si può non parlare di calciomercato. Il futuro di Caprile, però, sembra già piuttosto definito: "Penso soltanto al Cagliari adesso. Agli agenti spetteranno le altre decisioni: ad oggi la testa è rivolta solo a dare il mio meglio e aiutare a rimanere in Serie A". Tra i compagni di squadra potenzialmente più richiesti in chiave mercato ci sarebbe Sebastiano Esposito: "È uno dei leader del gruppo e pensa solo ad allenarsi con il Cagliari. Lo aiutiamo così come lui aiuta noi: essere un gruppo unito porta a questo".

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Caprile ha ancora voglia di migliorarsi e non ha alcuna intenzione di arrestare adesso la sua crescita: "Ho 25 anni e credo di poter crescere ancora molto, tanto dentro quanto fuori dal campo". Di recente ha anche vissuto la convocazione in nazionale e, sebbene il momento storico difficile, alla maglia azzurra non si può mai rinunciare facilmente: "È il sogno di qualsiasi bambino e io l'ho realizzato fortunatamente. Ora non voglio sprecare questa opportunità. So che se farò bene a Cagliari, potrò essere ancora tra i convocati".

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