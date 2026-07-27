Il Cagliari intensifica il lavoro a Ponte di Legno, tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Giunti al quarto giorno di lavoro nel proprio ritiro estivo prestagionale, si può già cominciare a guardare con entusiasmo alla prossima annata sportiva. I ragazzi di Pisacane sembrano piuttosto ambiziosi, come ha confermato Elia Caprile nell'ultima intervista rilasciata all'ANSA.

Cagliari, senti Caprile: "Obiettivi? Prima la salvezza, poi..."

, Elia Caprile è oggi considerato uno dei portieri italiani più promettenti e affermati del nostro campionato. Ancora 24enne, l'ex Napoli è stato protagonista nelle ultime due stagioni in Sardegna di una crescita non indifferente. È anche merito suo se il Cagliari è ancora in Serie A: "Si è all'interno di un percorso e solo con lavoro intenso si può crescere.L'anno scorso abbiamo conquistato 43 punti e non era assolutamente scontato. Intanto assicuriamoci la permanenza in Serie A, quindi arriveranno altre".

PISA, ITALIA - 15 MARZO: Elia Caprile del Cagliari Calcio reagisce durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Cagliari Calcio all'Arena Garibaldi il 15 marzo 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Essendo a fine luglio, non si può non parlare di calciomercato. Il futuro di Caprile, però, sembra già piuttosto definito: "Penso soltanto al Cagliari adesso. Agli agenti spetteranno le altre decisioni: ad oggi la testa è rivolta solo a dare il mio meglio e aiutare a rimanere in Serie A". Tra i compagni di squadra potenzialmente più richiesti in chiave mercato ci sarebbe Sebastiano Esposito: "È uno dei leader del gruppo e pensa solo ad allenarsi con il Cagliari. Lo aiutiamo così come lui aiuta noi: essere un gruppo unito porta a questo".

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