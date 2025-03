Deco chiude al possibile ritorno a Barcellona di Neymar: l'annuncio definitivo del direttore sportivo dei blaugrana

Enrico Pecci Redattore 6 marzo 2025 (modifica il 6 marzo 2025 | 18:22)

Deco chiude al ritorno di Neymar. In un'intervista rilasciata a Tnt Brazil, il direttore sportivo del Barcellona spegne definitivamente le voci sul futuro del grande ex blaugrana: "Neymar è stato un fenomeno che è passato di qui, ha fatto quello che ha fatto, ha vinto quello che ha vinto. A volte queste storie non si ripetono o possono ripetersi, non si sa mai, ma penso che questo non sia il momento per il Barcellona di pensare a Neymar o per lui di pensare a questo ritorno".

Barcellona, Deco annuncia: "Il posto migliore per Neymar è il Brasile" — "Ovviamente Neymar è un giocatore importante, penso che se un giorno dovesse presentarsi una situazione come questa, lo scenario dovrebbe essere positivo per Neymar e per noi. Una squadra di calcio si fa con equilibrio e con testa", ha spiegato il dirigente del club catalano. Nonostante il ritorno in Brasile, nel suo Santos, nelle ultime settimane si è ancora parlato del possibile ritorno in blaugrana. Deco, però, è piuttosto netto: "Prima di tutto, penso che Neymar abbia bisogno di essere di nuovo felice, di godersi il calcio. Non vedo un posto migliore per lui al momento del Brasile, al Santos, che è il suo club. Lo sostengo, voglio che sia felice perché la sua Nazionale ha bisogno di lui. Tutti coloro che amano guardare il calcio hanno bisogno di vedere un Neymar felice".

Nel frattempo, in una recente intervista, il ds ha anche pensato a blindare il nuovo gioiello del Barça Lamine Yamal: "È un calciatore cresciuto qui, come Gavi e Cubarsí. Non vedo un posto migliore per loro che il Barcellona. Lamine è felice qui, ha la famiglia, gli amici e ama il club. Sta a noi fare il possibile per farlo restare e assicurargli un futuro solido. È un giocatore chiave e non ha prezzo. Non ascolteremo offerte".

Deco aveva già parlato così del possibile ritorno in Spagna di Neymar: "Il ritorno di Neymar al Barça è sempre stata una possibilità lontana. Fin dalla sua partenza per l'Arabia Saudita (nel 2023, ndr), abbiamo capito che è un giocatore con un'elevata richiesta finanziaria, soprattutto per quanto riguarda le regole del fair play finanziario. Quando è in forma, Neymar è uno dei migliori giocatori nel mondo. Lo è ancora e lo sarà sempre. La cosa più importante è che Neymar ritorni a giocare a calcio. Porterà gioia a lui e a chi gli sta intorno. Onestamente non so cosa deciderà, ma la sua felicità è la cosa più importante".

Neymar, niente ritorno al Barça: obiettivo Mondiale attraverso il suo Santos — L'obiettivo per Neymar è chiaro: il Mondiale 2026 con il suo Brasile. Recentemente "O'Ney" ha dichiarato: "Ho molto fiducia nella squadra. Stanno emergendo calciatori giovani, penso che possiamo ottenere qualcosa di molto grande. Abbiamo un anno e mezzo per lavorare e fare le cose giuste per raggiungere la Coppa del Mondo. Io voglio essere lì, darò tutto il possibile per far parte della squadra nazionale: questo sarà il mio ultimo Mondiale, farò di tutto per giocarlo".

E sul Barcellona: "Ogni errore che ho commesso, ogni decisione presa, è stato parte del mio percorso di crescita e maturazione. Tutto ciò che ho vissuto mi ha reso la persona che sono oggi, quindi non cambierei nulla. Non ho mai rimpianto la scelta di preferire il Barcellona al Real Madrid. Ho seguito il cuore in quella decisione, e il motivo era chiaro: volevo giocare con Messi. Il Barça era la squadra che amavo, quella che seguivo fin da bambino, ispirato da Ronaldinho. Dicevo sempre a me stesso: “Un giorno giocherò lì”. E quel sogno è diventato realtà". Niente ritorno in blaugrana, ma il legame tra Neymar ed il Barcellona sarà sempre indissolubile.

