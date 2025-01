Deco smentisce le ipotesi sul possibile ritorno a Barcellona di Neymar. L'annuncio del direttore sportivo del club blaugrana

Enrico Pecci Redattore 24 gennaio - 16:16

Il futuro di Neymar è sempre più lontano dall'Arabia Saudita e dall'Al-Hilal. La stella brasiliana è data di ritorno in patria, nel suo Santos, ma continuano a rincorrersi rumors ed indiscrezioni riguardo al suo futuro. Per l'attaccante, corteggiato soprattutto in Mls, si è addirittura parlato di un possibile ritorno al Barcellona. Tuttavia, è già arrivata la smentita del club blaugrana attraverso le parole del ds Deco.

Barcellona, Deco annuncia: "Neymar non tornerà" — Il direttore sportivo della società catalana non ha usato giri di parole: "Il ritorno di Neymar al Barça è sempre stata una possibilità lontana. Fin dalla sua partenza per l'Arabia Saudita (nel 2023, ndr), abbiamo capito che è un giocatore con un'elevata richiesta finanziaria, soprattutto per quanto riguarda le regole del fair play finanziario. Quando è in forma, Neymar è uno dei migliori giocatori nel mondo. Lo è ancora e lo sarà sempre. Anche se un accordo non può mai essere del tutto escluso, in questo momento lo vedo piuttosto in Brasile".

"La cosa più importante è che Neymar ritorni a giocare a calcio. Porterà gioia a lui e a chi gli sta intorno. Onestamente non so cosa deciderà, ma la sua felicità è la cosa più importante", ha proseguito il dirigente portoghese. Per Deco il futuro di Neymar sarà di nuovo in Brasile: "Lui è il benvenuto in qualsiasi club del mondo, nessuna opzione può essere completamente esclusa. In questo momento lo vedo tornare in Brasile".

"O'Ney" non ha mai nascosto il suo amore per il Barça, preferito anche al Real Madrid: "Non ho mai rimpianto la scelta di preferire il Barcellona al Real Madrid. Ho seguito il cuore in quella decisione, e il motivo era chiaro: volevo giocare con Messi. Il Barça era la squadra che amavo, quella che seguivo fin da bambino, ispirato da Ronaldinho. Dicevo sempre a me stesso: “Un giorno giocherò lì”. E quel sogno è diventato realtà". Le porte del ritorno in Liga, però, sono ormai chiuse.

Neymar, le ultime sul futuro: obiettivo Mondiale 2026 — Neymar ha lasciato il Barcellona nel 2017 per passare al Psg per 222 milioni di euro. "Al Psg avevo un contratto migliore ma c'era anche la questione dei brasiliani. Volevo giocare con Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos e Lucas Moura. Erano tutti miei amici e non c'erano più brasiliani a Barcellona. Ho tentato la fortuna, ma non con l'idea di essere il migliore al mondo". Dal Psg all'Arabia, ma negli ultimi tempi il brasiliano ha strizzato l'occhio anche alla Mls. Recentemente, infatti, non ha nascosto il suo desiderio di tornare a giocare al fianco di Messi e Suarez nell'Inter Miami: "Giocare con loro di nuovo sarebbe incredibile. Sono miei amici e ci parliamo ancora, sarebbe interessante far rivivere questo trio. In Arabia sono felice, ma il calcio è pieno di sorprese, chi lo sa. Quando è uscita la notizia che stavo lasciando Parigi, la finestra di trasferimento era chiusa negli Stati Uniti, quindi non avevo questa opzione".

Per O'Ney il grande obiettivo è l'ultimo Mondiale con il suo Brasile, quello del 2026: "Ho molto fiducia nella squadra. Stanno emergendo calciatori giovani, penso che possiamo ottenere qualcosa di molto grande. Abbiamo un anno e mezzo per lavorare e fare le cose giuste per raggiungere la Coppa del Mondo. Io voglio essere lì, darò tutto il possibile per far parte della squadra nazionale: questo sarà il mio ultimo Mondiale, farò di tutto per giocarlo". Il Barcellona, invece, rappresenta solo il passato.

