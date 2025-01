Yamal: “Voglio rinnovare presto con il Barça, è il club della mia vita. Il mio idolo? Neymar”

Dopo un infortunio che lo ha tenuto diverso tempo lontano dal campo, Yamal è pronto per riprendersi la scena nel 2025.

Lorenzo Maria Napolitano 8 gennaio - 15:53

In esclusiva a Cnn Sport, il giovane attaccante del Barcellona Lamine Yamal ha affrontato diversi temi, a margine dei recenti Globe Soccer Awards di Dubai in cui, tra l'altro, ha vinto l'Emerging Player Award. Lo spagnolo ha innanzitutto parlato del suo rinnovo con il club catalano, ammettendo: "Non so quando sarà firmato, ma lo farò presto. Alla fine il Barça è il club della mia vita, spero di stare con loro più a lungo possibile".

Sugli obiettivi stagionali — Yamal è reduce da un infortunio al legamento della caviglia, subito il mese scorso contro il Leganés. È stato un colpo duro sia per lui che per il Barcellona, che ha perso il suo grande vantaggio in classifica ed è stato recuperato dal Real e dall'Atlético Madrid. Adesso, però, il diciassettenne sta recuperando ed è pronto per tornare in campo: "Nel 2025 daremo tutto per vincere trofei - ha detto - a partire dalla Supercoppa spagnola e, si spera, sarà l'anno più bello della nostra vita. Se vinceremo la Liga? Certo! Abbiamo dimostrato nei momenti importanti che siamo i migliori e continueremo a farlo".

Su Neymar — Quando il Barcellona ha giocato la sua ultima finale di Champions League correva l'anno 2015 e, in quell'occasione, l'ultimo atto è stato giocato contro la Juventus di Allegri. Gli spagnoli s'imposero per un netto 3-1 ed il gol che ha archiviato la pratica è stato Neymar Jr. E proprio l'ex stella del club è uno dei maggiori riferimenti sportivi di Yamal, come ha rivelato a Cnn Sport: "Neymar è sempre stato il mio idolo. È una leggenda del calcio. Vederlo è stato pazzesco, avevo cinque anni quando l'ho guardato la prima volta al Santos, e sette quando l'ho visto di persona al Camp Nou. Anche vedere Messi è qualcosa di incredibile, ma è qualcosa di totalmente diverso".

Neymar in azione con la maglia del Barcellona nel 2017. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La vita di Yamal fuori dal campo — L'attaccante spagnolo ha soli 17 anni e, quindi, oltre al campo si dedica anche alla scuola: "Vado a lezione e ogni giorno ho compiti diversi", ha detto alla Royal Spanish Football Federation, aggiungendo: "Se vedono che siamo nei quarti di finale, ad esempio, non mi danno molto lavoro, ma nei giorni di riposo, quando non faccio nulla, mi danno alcune cose da fare".

