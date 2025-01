Neymar su Messi e Suárez: “Ricomporre il trio? Sarebbe incredibile, nel calcio non si sa mai”

Neymar alla Cnn Sport parla della possibilità di ricomporre lo storico trio che ha messo a ferro e fuoco l'Europa.

Lorenzo Maria Napolitano 7 gennaio - 19:28

Ai Globe Soccer Awards di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è stato premiato Neymar Jr con il Player Career Award. Nel corso dell'evento, il calciatore brasiliano ha rilasciato diverse dichiarazioni a CNN Sport, aprendo le porte ad una possibile reunion con Lionel Messi e Luis Suárez, ex compagni al Barcellona. "Giocare con loro di nuovo sarebbe incredibile. Sono miei amici e ci parliamo ancora, sarebbe interessante far rivivere questo trio. In Arabia sono felice - ha aggiunto il brasiliano - ma il calcio è pieno di sorprese, chi lo sa. Quando è uscita la notizia che stavo lasciando Parigi, la finestra di trasferimento era chiusa negli Stati Uniti, quindi non avevo questa opzione".

Sul Brasile — Oltre a parlare del magico trio formatosi a Barcellona, Neymar ha anche parlato della rappresentativa di calcio brasiliana che si sta preparando per i Mondiali. Per i calciatori verdeoro il tema è molto delicato, dato che dal 2002 il Brasile non è riuscito a conquistare neanche una finale. "Ho molto fiducia nella squadra", ha detto Neymar, che ha continuato affermando: "Stanno emergendo calciatori giovani, penso che possiamo ottenere qualcosa di molto grande. Abbiamo un anno e mezzo per lavorare e fare le cose giuste per raggiungere la Coppa del Mondo. Io voglio essere lì, darò tutto il possibile per far parte della squadra nazionale: questo sarà il mio ultimo Mondiale, farò di tutto per giocarlo".

Sul progetto saudita — Inoltre, Neymar ha avuto modo di spendere anche qualche parola sul progetto saudita: "Il livello della Saudi Pro League sta aumentando e, da quello che vedo, è meglio della Ligue 1. Il campionato francese ha comunque i suoi aspetti positivi, lo so bene perché ci ho giocato. I giocatori che sono qui in Arabia, però, sono migliori. L'Arabia Saudita mi ha sorpreso in modo positivo. La gente, il paese, le città, la cultura. Penso che sia un paese in continua crescita. Ospiterà anche la Coppa del Mondo nel 2034, che penso sarà incredibile". E, infine, l'ex Barcellona ha detto sulla sua carriera: "Sono felice della mia carriera e di quello che ho fatto. Ovviamente pensi a quello che avresti potuto fare, ma fa parte del calcio. Non vincerai mai tutti i trofei. Sono contenuto di tutto quello che ho fatto fino ad oggi".

