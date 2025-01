Athletic Club e Barcellona si sfidano in semifinale di Supercoppa di Spagna: ecco analisi del match e pronostico

Sergio Pace Redattore 8 gennaio - 11:30

Athletic Club-Barcellona sarà la prima semifinale della Supercoppa di Spagna in programma in Arabia Saudita. Baschi e blaugrana si sfideranno mercoledì 8 gennaio alle 20:00 ore italiane al King Abdullah Sports City di Jeddah. L'altra semifinale vedrà affrontarsi il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Maiorca di Jagoba Arrasate, giovedì 9 gennaio alle 20:00 ore italiane.

Il format della Final Four della Supercoppa di Spagna è giunto alla sua sesta edizione. Sono quattro, dunque, le squadre partecipanti che si contenderanno il trofeo: Real Madrid (vincitore della Liga spagnola), Athletic Club (vincitore della Coppa del Re), Barcellona (seconda classificata nel campionato spagnolo) e il Maiorca (seconda finalista della Coppa del Re).

Sono previste gare secche. Se il risultato di parità dovesse persistere al termine dei tempi regolamentari, il match proseguirà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La finale della Supercoppa di Spagna è in programma domenica 12 gennaio alle 20:00 ore italiane.

Qui Athletic Club — L'Athletic Club di Ernesto Valverde è in un ottimo momento di forma. In campionato la formazione basca è quarta con 36 punti racimolati in 19 giornate (10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Sono 29 i gol fatti, 17 quelli subiti. L'ultimo ko dell'Athletic risale al 6 ottobre 2024 (Girona-Athletic Club 2-1, nono turno di campionato).

Da allora 10 vittorie e 5 pareggi in tutte le competizioni, di cui l'ultimo con l'UD Logrones in Coppa del Re. L'Athletic Club ha poi vinto 4-3 ai calci di rigore. Tra i migliori marcatori della squadra in campionato ci sono Oihan Sancet, autore di 7 reti, Gorka Guruzeta con 5 gol, Iñaki Williams e l'ex Torino Alex Berenguer con 4 centri a testa.

Qui Barcellona — L'inizio di stagione è stato entusiasmante per il Barcellona, molto meno la fine del 2024. Dal primo posto la squadra blaugrana è scivolata al terzo posto con 38 punti dopo 19 giornate di campionato. Il sorpasso è stato compiuto dalle due madrilene, il Real Madrid di Carlo Ancelotti primo con 43 punti e l'Atlético Madrid di Diego Simeone a quota 41 punti (e con una partita in meno).

Il Barcellona di Hans-Dieter Flick ha collezionato 12 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in Liga, con 51 reti realizzate (miglior attacco del torneo) e 22 reti al passivo. Dicevamo dell'ultimo periodo deludente in casa blaugrana. In campionato hanno pesato parecchio le due sconfitte casalinghe consecutive contro Leganés (o-1) e Atlético Madrid (1-2). Ancora prima sono arrivati un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Real Betis e il ko, sempre interno, contro il Las Palmas (1-2) a fine novembre. Nel mezzo il 5-1 rifilato al Maiorca al Estadi de Son Moix.

Insomma, un periodo decisamente discontinuo e non all'altezza del rendimento avuto ad inizio stagione. Nonostante ciò, il Barcellona al momento può vantare in rosa l'attuale capocannoniere della Liga, Robert Lewandowski, con 16 gol, seguito da Raphinha a quota 11.

Athletic Club-Barcellona, analisi e pronostico — Negli ultimi 81 incontri tra le due squadre l'Athletic Club ha ottenuto solo 11 vittorie, con 19 pareggi e ben 51 successi firmati dal Barcellona. La differenza reti è nettamente a favore della formazione blaugrana, 168 a 69. Ben dieci partite sono terminate 0-2 per il Barcellona, di gran lunga il risultato più frequente.

Dando uno sguardo alle quote notiamo come il Barcellona sia favorito ma non troppo contro l'Athletic Club. La vittoria dei blaugrana si gioca a 1.83, con la formazione basca vincente a 3.95. Il pareggio è in lavagna a 3.85. L'Over 2,5 (1.64) è favorito sull'Under 2,5 (2.13). Entrambe le squadre a segno a 1.62, NoGoal a 2.17.

Potrebbe essere un match divertente, dato che l'Athletic Club ha trovato la via del gol in 11 partite di fila e il Barcellona ha sempre raccolto il pallone in fondo al sacco nelle ultime sei partite. Insomma, da un lato piace la produzione offensiva della squadra di Valverde, mentre il Barcellona di Flick potrebbe concedere ancora una volta qualcosa in fase difensiva. Per un bel raddoppio da tenere in considerazione la combo X2+Goal a quota 2.10.

Per quanto riguarda i marcatori non possiamo lasciare fuori un bomber come Lewandowski. La firma del bomber polacco nel match vale quota 2.25, una doppietta è in lavagna a 7.25. In casa blaugrana un assist di Lamine Yamal è proposto a 5.00, quota 4.50 per Raphinha. Un gol realizzato da Guruzeta per l'Athletic Club vale 3.75, un passaggio vincente confezionato da Iñaki Williams, già 5 assist in Liga, è offerto a 6.50.