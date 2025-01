Strada Barcellona-Bilbao poco battuta: dal 2000 ci sono soltanto 7 doppi ex

Soltanto 7 giocatori, dal 2000, hanno vestito sia la maglia dell'Athletic Bilbao che del Barcellona.

Lorenzo Maria Napolitano 7 gennaio - 17:14

Nel mondo del calcio spagnolo poche rivalità sono intrise di storia, cultura e identità come quella che lega il Barcellona e l'Athletic Bilbao. Questi due club iconici, che insieme al Real Madrid sono gli unici a non essere mai retrocessi, sono portatori di peculiari filosofie calcistiche. Da un lato c'è l'Athletic, fiero rappresentante della tradizione basca e della politica unica di valorizzare talenti locali. Dall'altro il Barcellona, simbolo dell'orgoglio catalano che, allo stesso tempo - anche se in modo meno rigido -, costruisce calciatori mescolando qualità tecniche ad un forte spirito identitario legato alla Catalogna.

Ci sono, dunque, differenze molto nette, che hanno portato a limitati trasferimenti da un club all'altro. Sono infatti pochi i calciatori che hanno avuto il privilegio di rappresentare entrambe le squadre: si pensi, ad esempio, che considerando le cessioni dalle prime squadre e dalle rappresentative giovanili, si contano soltanto sette trasferimenti dal 2000 ad oggi.

L'unico ex della partita, Iñigo Martínez — Martínez nasce ad Ondarroa e cresce calcisticamente nella Real Sociedad, dove mette a segno il suo primo gol contro l'Athletic Bilbao, nel derby basco disputato il 2 ottobre 2011. La rete che segna quel giorno, da centrocampo, non vale la vittoria della sua squadra, ma gli permette di entrare di diritto nella storia del derby basco per la bellezza del gesto tecnico inscenato. Probabilmente, anche il rispetto e l'ammirazione da parte dell'Athletic, che per tanto tempo lo corteggia.

Il trasferimento all'altra squadra basca, però, si concretizza soltanto nel 2018, dopo 7 anni vissuti con la maglia della Real Sociedad. Con i Rojinblancos conquista anche il suo primo trofeo, la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, nel 2021. A due anni da quel successo, l'Athletic però decide di non rinnovargli il contratto e, da svincolato, Martínez passa proprio al club catalano, nonostante il momento di crisi perpetua (soprattutto dal punto di vista finanziario) della squadra.

I doppi ex più famosi negli anni '90 — Due dei calciatori più rappresentativi di Barcellona e Athletic Bilbao degli anni '90 sono il portiere Andoni Zubizzarreta ed Ernesto Valverde. L'estremo difensore, nel suo ruolo, è uno degli spagnoli più forti di sempre: è nato a Vitoria ed ha iniziato la sua carriera da professionista proprio con il club basco, contribuendo alla vittoria del campionato spagnolo nelle stagioni 1982/83 e 1983/1984. È con il Barcellona, però, che compie le imprese più grandi. Infatti, oltre ad arricchire ancora di più il suo palmares, si fregia dell'onore di far parte di una delle squadre più forti di sempre, quella allenata da Johan Cruyff a cavallo tra gli anni '80 e '90. Per il Barcellona, Zubizarreta è stato anche dirigente sportivo, ma ha lasciato il club nel 2015 dopo la sanzione della Fifa che ha impedito ai Blaugrana di fare mercato in entrata fino al 2016.

Anche Valverde ha ricoperto ruoli importanti per i due club. L'ex attaccante è stato, infatti, anche allenatore sia del Barcellona che dell'Athletic, vincendo su entrambe le panchine e togliendosi soddisfazioni anche in Grecia alla guida dell'Olympiakos.