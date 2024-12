Barcellona, s’è spento l’ex Hugo Sotil: stella del calcio peruviano

Tornato in Perù, s'è laureato campione nel 1977 e nel 1978 con l'Alianza Lima, per poi trasferirsi nuovamente e accasandosi stavolta in Colombia, tra le fila dell'Independiente Medellín. Sotil oltre a essere stato decisivo in tutti i club per cui ha giocato, ha legato il suo nome anche - se non soprattutto - alla rappresentativa peruviana, avendo preso parte a due Coppe del Mondo: l'edizione messicana del 1970, vinta dal Brasile, e quella del 1978 in cui a trionfare è stata l'Argentina di Kempes.