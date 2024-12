Barcellona, Flick: “Non è bello perdere nove punti in casa”

Sul momento negativo in casa : "Abbiamo perso contro Las Palmas e Leganés. Forse questa pausa arriva proprio al momento giusto. Apprezzo il modo in cui abbiamo giocato. Ma dobbiamo giocare in modo più intelligente e imparare da queste cose. Perdere nove punti non è normale, dobbiamo lavorarci su. Giochiamo a calcio per vincere . I punti persi recentemente ormai appartengono al passato. Dobbiamo concentrarci sulle prossime in casa, dobbiamo vincere ogni partita. Oggi abbiamo visto come possiamo giocare, questo aspetto è positivo".

Sconfitte che hanno fatto sì che i blaugrana perdessero il primato: "Le due partite sono state orribili perché non sono riuscito a stare con la squadra. Non so come spiegarlo. È stato ingiusto e devo gestirlo, affrontare le mie emozioni. Non sono preoccupato per la squadra. Non posso cambiare quello che è successo. Ora ci troviamo in una situazione diversa. Posso promettere che lotteremo per ogni punto e per vincere ogni partita. Questo è il nostro obiettivo. Essere in questo club è speciale e i giocatori sono pronti per essere qui. Abbiamo perso molti punti e abbiamo perso il primo posto. Ma non sono preoccupato, la squadra sa come giocare e lo ha dimostrato oggi".