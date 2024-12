Atletico Madrid, Simeone: “Il Barcellona non meritava di perdere le ultime partite”

Simeone ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo il match vinto all'ultimo secondo contro il Barcellona che vale la vetta in Liga.

Gennaro Dimonte 22 dicembre - 00:09

L'Atletico Madrid si è preso la vetta della Liga battendo in trasferta il Barcellona. Al Lluis Companys di Montjuic Sorloth regala tre punti preziosi ai Colchoneros nei secondi finali di un match al cardiopalma. Sofferenza continua da parte dei ragazzi di Diego Simeone, tipica del suo stile da combattente che riflette sulla squadra. Con questo successo i madrileni sponda Wanda Metropolitano salgono a quota 12 vittorie consecutive. L'Atletico infatti non perde dal 27 ottobre, quasi due mesi. In conferenza stampa l'allenatore argentino ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato raggiunto.

Atletico Madrid, le parole di Simeone — Diego Simeone ha parlato dopo la vittoria del suo Atletico Madrid contro il Barcellona in trasferta che vale la vetta in Liga: "Sono felice, non posso nascondermi. La squadra ha sofferto e il Barcellona gioca molto bene, attacca sempre. Oggi abbiamo avuto una grande serata difensiva, Oblak su tutti. Questo ci ha permesso di sopravvivere, soprattutto nel secondo tempo. Quando ti attaccano con così veemenza puoi diventare disordinato. La squadra ha avuto la pazienza e ha approfittato di un contropiede per segnare un grande gol".

Il Cholo spiega la vera forza della squadra: "I giocatori sono pronti a competere. La cosa più forte che abbiamo è il gruppo. Quando arrivano i cambiamenti, lo fanno davvero. Questo è ciò che vogliamo noi allenatori. Il nostro modo di competere con due mostri come Madrid e Barça è quello di avere bene tutta la squadra. Questo è quello che il club ha lasciato in eredità a tutti i giocatori che sono passati da qui".

Una chiosa sulla stagione del Barcellona: "Non ho dubbi che tutte le partite che ha perso, non meritava di perderle. Con Leganés e Las Palmas hanno avuto molte occasioni da gol, ma il calcio è questo. Quando il gol non arriva, inizia a essere un problema".