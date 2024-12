L'Atletico Madrid si aggiudica il derby del Metropolitano contro il Getafe: ai colchoneros basta una rete di Sorloth nella ripresa.

Luca Paesano Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 16:08)

Al Riyadh Air Metropolitano, l'Atletico Madrid batte di misura il Getafe e si aggiudica il derby della diciassettesima giornata di Liga. Basta un gol di Sorloth nel secondo tempo e dopo una partita piuttosto noiosa per agganciare momentaneamente il primo posto in classifica, condiviso con il Barcellona, che sarà impegnato questa sera contro il Leganes.

Le due squadre arrivano al derby con ambizioni completamente diverse. L'Atletico Madrid è una delle formazioni più in forma d'Europa, e dopo qualche passo falso di inizio stagione è ritornata a macinare vittorie su vittorie. Il pareggio del Real nell'altro derby madrileno di giornata, quello con il Rayo Vallecano, offre ai colchoneros una ghiotta occasione per superare proprio i blancos in classifica e mettere pressione al Barcellona. Il Getafe, invece, cerca qualche punto bonus per migliorare la propria posizione. Con 16 punti, gli azulones sono appena sopra la zona retrocessione.

Diego Simeone non cambia e si affida al solito undici visto nelle ultime giornate. Sorprende invece Bordalas, che cambia modulo per fronteggiare i colchoneros, o almeno solamente sulla carta. Il 5-4-1 di partenza in realtà si trasforma dopo pochi minuti in un 4-3-3, con Djené Dakonam che avanza nell'insolita posizione di mezz'ala, probabilmente nel tentativo di aumentare la sostanza a centrocampo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Getafe (5-4-1): Soria; Nyom, Djené, Duarte, Alderete, Iglesias; Keita, Santiago, Milla, Coba; Rodriguez. Allenatore: José Bordalas.

Atletico Madrid-Getafe: primo tempo — Bastano i primi minuti di gioco per capire chiaramente quale sarà il piano della partita: è l'Atletico a fare la gara, con il Getafe che si accontenterà di difendere e provare, magari, ad approfittare di qualche incertezza dei colchoneros. La squadra di Simeone comincia subito a carburare e a farsi vedere nella trequarti offensiva, soprattutto sulla catena di destra.

La prima grande occasione di giornata arriva dopo soli 12 minuti e capita sui piedi di Samuel Lino. L'esterno brasiliano, servito perfettamente da un traversone di Giuliano Simeone, fallisce incredibilmente il tap-in da pochi passi e appoggia il pallone fuori dallo specchio della porta. Azione quasi in fotocopia al 17', ma questa volta il coefficiente di difficoltà sul lancio di De Paul è più alto. Ancora una volta, il tocco di Lino finisce largo.

Alla mezz'ora di gioco si fa vedere timidamente il Getafe con un destro dalla distanza di Keita. Dall'altro lato, invece, De Paul sciupa una buona occasione colpendo male il pallone dall'interno dell'area di rigore. Ritmi molto bassi nel corso della prima frazione, con l'Atletico che dopo un buon avvio concede un po' di tempo e spazio agli azulones. Prova a rompere la noia Julian Alvarez con una conclusione dal limite dopo una combinazione nello stretto con Samuel Lino: para facilmente Soria. In chiusura di primo tempo, ottima occasione anche per Giuliano Simeone, che pizzica il pallone di testa senza però trovare la porta.

Atletico Madrid-Getafe, secondo tempo — Simeone vuole dare subito una scossa al match e inserisce Sorloth per Samuel Lino all'intervallo, passando di fatto ad un 4-3-3. Ci prova subito Barrios, che non riesce a capitalizzare una buona ripartenza. Al 60' si fa vedere anche il Getafe con un calcio d'angolo molto pericoloso. Sul cross di Uche arriva la deviazione di Gimenez, che per poco non se la devia sciaguratamente in porta. Al 67 ancora azulones pericolosi con un colpo di testa di Uche, che si impenna e crea qualche brivido ad Oblak: palla sopra la traversa.

Al 68' si sblocca finalmente la partita. Solita grande apertura di De Paul per Molina, che dipinge una traiettoria perfetta per la testa di Sorloth, che scappa alle spalle di Duarte e batte a rete. 1-0 Atleti. Succede poco altro nei 25 minuti di gioco successivi, con l'Atletico che amministra il vantaggio e il Getafe che non riesce mai a rendersi concretamente pericoloso. I padroni di casa hanno la chance del 2-0 a pochi istanti dalla fine, con Correa che si invola a tu per tu con Soria, ma si fa recuperare da Duarte. Ultima emozione del derby, che va ancora una volta all'Atletico Madrid.