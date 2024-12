Getafe, Bordalás: “L’Atletico può vincere tutto, la differenza con noi è enorme”

La conferenza stampa di José Bordalás alla vigilia del derby di Liga con l'Atletico Madrid: le parole dell'allenatore del Getafe.

Domani pomeriggio, alle ore 14:00, il Getafe sarà ospite dell'Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano in occasione del diciassettesimo turno di campionato. La Liga offre il derbi madrileno, in una versione sicuramente ridotta rispetto all'attesissimo Atletico-Real, ma pur sempre affascinante e suggestivo. Gli ultimi anni hanno visto un domino assoluto dei Rojiblancos, che non perdono contro il Getafe da ben 13 anni, da 25 partite. A José Bordalás servirà allora una vera e propria impresa per fermare il Cholo Simeone. Il tecnico degli Azulones ha parlato così in conferenza stampa per presentare il derby.

Atletico Madrid-Getafe, Bordalás in conferenza stampa — “Abbiamo vissuto una settimana tranquilla. Siamo più sereni sulla necessità di fare punti, dopo una vittoria l'umore cambia sempre. Abbiamo potuto lavorare con calma, guardando con attenzione alla prossima partita", ha affermato Pepe Bordalás sui giorni che hanno accompagnato l'avvicinamento al derby. Il successo di lunedì contro l'Espanyol ha ridato respiro al Getafe e permesso agli Azulones di fare importanti passi in avanti in classifica.

L'allenatore del Getafe ha fatto poi il punto sugli indisponibili: “Berrocal sta meglio, anche Aleñá. Aspettiamo, ci resta ancora una sessione di allenamento, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno. Borja potrebbe impiegare un po' più di tempo. Ci mancherà Mauro per squalifica (Arambarri, ndr) e il resto a disposizione".

E sul sostituto di Arambarri, uomo leader del Getafe: “Sapete che di solito non do indizi, non l'ho mai fatto per rispetto dei ragazzi. Di solito comunico tutto all'ultimo minuto, a meno che non informi un giocatore a titolo personale. Abbiamo alternative come Yellu e Nabil. Vediamo questo ultimo allenamento come procede e poi sceglierò".

Bordalás sull'Atletico: "Sono in gran forma, sfida interessante" — “Siamo di fronte a una squadra in un grande momento, sta ottenendo grandi risultati ed è una bella sfida, ancora di più al Metropolitano. Mostra sempre una grande atmosfera. La squadra sta bene, ma sono una persona vincente e non sono soddisfatto delle sensazioni che abbiamo dato come successo a Barcellona o ​​al Bernabéu. Non abbiamo ottenuto buoni risultati ed è un momento importante, non è facile. L'Atlético Madrid si è rafforzato bene sul mercato, il Cholo ha saputo inserire alla perfezione quei tasselli nella squadra. È una sfida molto interessante”, dice Bordalás sulla grande determinazione mostrata dai Colchoneros, tra le squadre più in forma d'Europa con una serie di 10 successi consecutivi.

E ancora sul gran momento dei biancorossi: “Sono in un grande momento, inutile girarci intorno. Sappiamo che la stagione è molto lunga, ma è una squadra che può lottare in qualsiasi competizione. Hanno anche una rosa molto lunga, lo abbiamo visto contro il Siviglia. Il Siviglia stava facendo una grande partita, il Cholo l'ha ribaltata inserendo cinque giocatori dalla panchina che potrebbero tranquillamente essere cinque titolari. Qui ti accorgi del potenziale dell'Atlético Madrid”.

Bordalás sulla sua difesa: "Siamo tra le migliori squadre della Liga" — “Sappiamo che non è facile, siamo tra le migliori squadre della Liga. Non è scontato per una squadra come il Getafe. Stiamo parlando pur sempre di uno dei migliori campionati al mondo. Avere numeri del genere non è affatto semplice, per noi è motivo d'orgoglio, è un gran risultato. Domani però non sarà facile, i rischi sono molto alti, affronteremo una squadra come l'Atlético con un potenziale molto alto". Il Getafe infatti è la terza miglior difesa del campionato con soli 13 gol subiti: solamente Atletico Madrid e Real Sociedad, entrambe ad 11, hanno fatto meglio degli Azulones fin qui.

E poi un passaggio su Álvaro Rodríguez, autore del gol decisivo contro l'Espanyol: “L'attaccante vive facendo gol, gli dà fiducia, è chiaro che noi siamo contenti del ragazzo. Siamo soddisfatti, ma è anche un giocatore con poca esperienza e ha bisogno di crescere e di giocare. Gli serve del tempo. Spero che si adatti e arrivi al livello della Prima Divisione”. L'attaccante uruguayano è arrivato in estate in prestito secco dal Real Madrid e ha già trovato 2 gol nelle prime 9 apparizioni in Liga.

E ancora sul derby: "Serve una partita perfetta" — “Dobbiamo fare una partita perfetta, non concedere errori banali. Loro hanno una rosa tra le più competitive del campionato. Può lottare per qualsiasi titolo. Sarà difficile, prima di tutto speriamo di fare una buona partita. La differenza di rosa e potenzialità, di struttura e di storia tra i due club è enorme. Ciò non significa che non affrontiamo la partita con il massimo interesse e rispetto per tutti gli allenatori. Naturalmente anche per il Cholo. Ma non diamo molta importanza ai precedenti. Ci sono state partite in cui siamo stati vicini”.