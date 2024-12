Atletico Madrid-Getafe, dove vedere la sfida in tv e in streaming

Atletico Madrid e Getafe si affronteranno questa domenica nel derbi madrileno: ecco dove poter seguire la partita.

Luca Paesano Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 17:50)

È l’altro volto del derby di Madrid. Domenica prossima, Atletico e Getafe si affrontano in uno dei match più affascinanti della diciassettesima giornata di Liga. L’appuntamento è al Riyadh Air Metropolitano, alle ore 14:00, per una sfida che spesso e volentieri ha regalato emozioni.

I Colchoneros sono indubbiamente favoriti. Forti del terzo posto in classifica, gli uomini di Diego Simeone sperano di continuare il proprio ottimo percorso per insidiare Real Madrid e Barcellona. Dall’altro lato, il Getafe è in una pessima situazione di classifica e cerca qualche punto bonus in una sfida che, da tradizione, non ha mai regalato gioie agli Azulones.

Atletico Madrid-Getafe, come arrivano le due squadre al derby — Dopo un avvio di stagione un po’ incerto, l’Atletico sembra aver ritrovato la propria strada nel mese di ottobre. Dopo le due sconfitte consecutive con Lille e Betis, i Colchoneros si sono compattati e hanno messo in fila una serie di 10 successi tra campionato, Champions League e Copa del Rey. Con un 4-4-2 piuttosto atipico, Simeone è riuscito a riplasmare l’Atleti a sua immagine e somiglianza: difesa, garra, efficienza e pragmatismo. L’ultimo successo contro il Siviglia, con una rimonta da 1-3 a 4-3, rende bene l’impressione del momento che vivono i Colchoneros.

Principi su cui sostanzialmente si basa anche il calcio mostrato negli ultimi anni da José Bordalás, seppur con una resa non sempre fruttuosa. Il Getafe arriva al derbi madrileno dopo aver ritrovato il successo nello scontro diretto contro l’Espanyol. Gli Azulones navigano in acque poco tranquille. L’ottima solidità del reparto difensivo (terza miglior difesa del campionato) si scontra con lo scarso rendimento di quello offensivo. Il capocannoniere della squadra è Arambarri con 4 gol, uno che di ruolo farebbe il mediano e che di reti, nelle ultime tre stagioni, non ne aveva segnata neppure una.

Atletico Madrid, dominio totale: solo 4 successi per il Getafe — Lo storico delle sfide tra Atletico Madrid e Getafe è decisamente a senso unico. In 43 incontri tra le due squadre, sono stati appena 4 i match vinti dagli Azulones, contro i 28 che hanno visto invece trionfare i Colchoneros.

Negli ultimi anni, tra le formazioni di Diego Simeone e José Bordalás non c’è praticamente mai stata storia. Il Getafe non vince contro l’Atletico da 11 anni, e da allora ha messo in fila una striscia incredibilmente negativa con 20 sconfitte e soli 5 pareggi.

Atletico Madrid-Getafe, dove vedere la partita — La sfida tra Atletico Madrid e Getafe andrà in scena domenica pomeriggio, alle ore 14:00, allo stadio Riyadh Air Metropolitano. In Italia, il match sarà visibile, così come le altre sfide de La Liga, in esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, tramite l’app di Dazn.